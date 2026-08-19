Conmovedor minuto de silencio en Santa Fe vs. River Plate por las víctimas del terremoto en Colombia: eriza la piel

El terremoto en Colombia dio la vuelta al mundo y generó muestras de solidaridad, incluido en el fútbol. Las ayudas e insumos que continúan llegando a las zonas afectadas se convirtieron en parte de las noticias sobre la emergencia. Las interacciones en las redes sociales y cada boletín sobre el duro acontecimiento conmovieron a muchas personas que siguen recolectando lo que más pueden.

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El desastre natural también tuvo repercusiones en la Conmebol, entidad que regula el fútbol en Sudamérica, que de inmediato tomó medidas y quiso hacer homenaje a los damnificados por el movimiento telúrico que tiene en vilo a departamentos como el Chocó, Risaralda, Caldas y el Valle del Cauca.

Lo primero que se anunció en la Conmebol fue la reprogramación de los partidos que tenían a Colombia como sede. Los juegos de Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana y Deportes Tolima contra Independiente del Valle por Libertadores, que debieron tener efecto la semana pasada, sufrieron modificaciones, y no solo eso, sino que toda la serie (ida y vuelta) tiene nuevas fechas.

Posteriormente, la Conmebol tuvo un gesto solidario al decretar un minuto de silencio obligatorio en todos los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, sin excepción, en honor a las víctimas mortales en Colombia, cuya cifra sigue aumentando día tras día y mientras avanzan las maniobras de rescate.

Las voces apagadas por el desastre natural también se unieron al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, al menos en los partidos de la semana pasada. En El Campín de Bogotá, en la previa del pitazo inicial del juego de ida de los octavos, se realizó el acto que conmovió corazones.

El sonido del silencio...



Homenaje a las víctimas del terremoto en la previa de Santa Fe vs. River Plate en El Campín por la ida de los octavos de final



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En las cámaras oficiales de televisión se vio a los jugadores de Santa Fe y River Plate abrazados en la zona media de la cancha, mientras el locutor anunciaba el minuto de silencio con el árbitro en la mitad del campo. Aunque en su gran mayoría se respetó, se escucharon algunos abucheos, aparentemente provenientes de un sector de la hinchada visitante.

Santa Fe y River definen un cupo a cuartos de final

El club bogotano viene de eliminar a Caracas en los playoffs y ahora sueña con dar el batacazo ante uno de los gigantes del continente y uno de los favoritos de la Copa Sudamericana. Para ello, el técnico Pablo Repetto cuenta con lo mejor de su plantel, a pesar de la ausencia de Andrés Mosquera Marmolejo en el arco y Víctor Moreno en la defensa.

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Fausto Vera, Ángel Correa, Tomás Galván y Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.