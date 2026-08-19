Luto en el fútbol colombiano: murió destacado jugador argentino que pasó por Millonarios y Atlético Nacional

Eduardo Maglioni dejó una huella en el fútbol colombiano y hoy muchos colegas, clubes e hinchas lamentan su partida. Fue uno de esos argentinos que se sintieron como uno más de este país, donde construyó gran parte de su carrera profesional. Ahora, amigos y familiares expresan sus condolencias por su muerte..

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Su fallecimiento se dio el pasado 18 de agosto en Argentina, donde dejó un gran legado en Independiente de Avellaneda y ayudó a construir la grandeza y títulos ganados de este club en el siglo XX, que fue uno de los más laureados en el mundo.

En Independiente fue un jugador que conquistó títulos, un logro necesario para quedar en los libros de historia. Eduardo Maglioni conquistó la Metropolitana en dos ocasiones, así como la Copa Libertadores de 1972 y 1973. En ese mismo año levantó la Copa Intercontinental y la Copa Interamericana.

Su paso por Independiente es recordado por los 58 goles que hizo y la Intercontinental en Roma en 1973, uno de los hitos más importantes de su carrera. Por si fuera poco, en la final de la Copa Libertadores de 1972 anotó un doblete ante Universitario de Lima, quedando en el primer cuadro goleador junto a otras leyendas como Eduardo Bochini y Arsenio Erico.

Maglioni, oriundo de la provincia de Santa Fe, se retiró dejando el récord del triplete más rápido de la historia, registrado en 1973 durante un partido contra Gimnasia y Esgrima de Argentina, en el que anotó tres goles en un minuto y 51 segundos. Ni los máximos goleadores del mundo han logrado superar esa marca. En 1974 firmó con Millonarios de Bogotá.

Maglioni pasó por Millonarios y Nacional

20 goles en 45 partidos fue el registro de Maglioni en el equipo azul, tras ganar la Libertadores en 1974, siendo uno de los fichajes más sonados del FPC en ese momento. Por su parte, con Nacional en 1976, solo tuvo 6 dianas en 17 juegos. La Dimayor lloró su partida.

Falleció Eduardo Maglioni, reconocido futbolista que pasó por Nacional y Millonarios #HoyEnBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/Ajs42JyZJq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 19, 2026

La Dimayor lamenta la muerte de Eduardo Maglioni

Este es el comunicado de la Dimayo:

“En cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, la Dimayor lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Maglioni, exfutbolista argentino que dejó una importante huella durante su paso por el fútbol profesional colombiano.

Maglioni tuvo una destacada carrera como delantero y vistió las camisetas de Millonarios FC y Atlético Nacional, además de Unión Magdalena, durante su etapa en Colombia.

Su talento y trayectoria internacional lo convirtieron en una figura recordada por los aficionados de los diferentes clubes que representó, dejando también un legado en el fútbol colombiano.

La Dimayor expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a las instituciones que hicieron parte de su trayectoria, acompañándolos en este difícil momento".