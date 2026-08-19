Jugador que brilló en América de Cali es buscado desde Inglaterra: tendría las horas contadas en su club

Se sigue moviendo el mercado de pases para los futbolistas colombianos. Ahora es el turno de Brayan Medina, defensor central de 24 años que se desempeña en el Tondela de Portugal y que supo brillar en América de Cali.

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Todo apunta a que Medina es buscado desde la segunda división inglesa por el equipo Wolverhampton. En los Wolves también se desempeña el colombiano Yerson Mosquera, que es defensor central.

Bryan Medina, con pasado en América de Cali y actualmente al servicio de CD Tondela en Portugal. Foto: Getty Images

De hecho, el interés de Wolverhampton sobre Brayan Medina estaría relacionado con Yerson Mosquera, pues este último presenta una lesión, aunque aún falta un parte médico oficial sobre esta.

Desde Inglaterra reportan que hay temor porque la lesión de Mosquera sea de complejidad. Al ocurrir en el arranque de la temporada, tras la primera fecha de la Championship inglesa, Wolves se estaría moviendo para encontrar un buen reemplazo o variante.

El periodista Johnny Phillips, de Sky Sports, entregó la información al respecto. Lo que venga en cuanto al posible fichaje de Medina en Inglaterra irá de la mano con lo que el comunicador revele.

Yerson Mosquera, colombiano al servicio de Wolverhampton, al que le llegaría la compañía de Bryan Medina. Foto: CameraSport via Getty Images

¿Quién es Brayan Medina?

Es un defensor central de 24 años que tuvo varios pasos por América de Cali. En el último (de junio de 2024 a julio de 2025), se consolidó como figura. Así las cosas, las buenas actuaciones le permitieron salir al fútbol del exterior.

Actualmente, Brayan Medina juega para el CD Tondela de Portugal. Fue adquirido por un valor cercano a los 2,5 millones de euros, según reporta Transfermarkt. Ahora, está cercano a los 3 millones de euros, lo cual significa un incremento importante con respecto a cuando se dio su transferencia a Europa.

La formación del zaguero central fue en América de Cali y también tuvo paso por Fortaleza y el extinto Atlético Huila, hoy rebautizado como Independiente Yumbo.

Aunque ya tiene experiencia en el fútbol de Europa, es cierto que, si se concreta la operación por Medina, el jugador daría un salto a otro país futbolero. Además, el reto sería grande, pues la prioridad está en que Wolverhampton regrese a la Premier League para la siguiente temporada.