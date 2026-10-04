Luis Díaz recibe notificación en Bayern Múnich apenas comenzando octubre: más competencia

Luis Díaz se alista para reanudar actividades con el Bayern Múnich y mejorar las impresiones que hasta el momento ha dejado en el comienzo de temporada, en la cual se ha dejado ver errático, ansioso y con complejidad al momento de definir.

Apenas finalice la concentración de las selecciones nacionales por las fechas de la Nations League y de partidos amistosos, se reanudará la competencia en la Bundesliga y la Champions League.

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Y es que Luis Díaz dejó dudas en los primeros partidos con el Bayern, más que todo cuando le tocó hacerse cargo sin Michael Olise y Harry Kane en la cancha. En esos momentos, Lucho era llamado a liderar la zona ofensiva, pero los errores en la definición fueron muy evidentes.

Mientras Luis Díaz sufría un poco en el comienzo de temporada, sus colegas en el tridente volaron. Harry Kane no pierde la pisada goleadora y se mentaliza en la gala del Balón de Oro, para la cual se ve confiado en que puede ganar el máximo galardón y vencer a otros grandes candidatos como Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Por otra parte está Michael Olise y acá aparece la noticia que le mete presión a Lucho, pues el volante estrella de Francia fue considerado el mejor futbolista del mes de septiembre en la Bundesliga. Lidera la tabla de goleadores con cuatro tantos y con su selección nacional se gana un gran lugar en el esquema de Zinedine Zidane.

𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 – 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 🤫 What a player, what a month 🔥 #BundesligaPOTM https://t.co/d3SSWxBvCN — FC Bayern (@FCBayernEN) October 1, 2026

Esto, sin duda, es gasolina para Lucho, que reinicia actividades este mes con la firme intención de volver a ser trascendental en el ataque bávaro y estar a la altura de sus compañeros.

Precisamente, su no convocatoria a la Selección Colombia le sirve para descansar en todo sentido y corregir los aspectos tácticos y técnicos.

Nueva faceta de Luis Díaz

Además de los aspectos técnicos y tácticos a mejorar y la noticia de Olise, Bayern aprovechó el receso para que Luis Díaz sea una de las imágenes principales en el lanzamiento de su nueva línea de ropa urbana.

Las prendas que Lucho ya modela, camisetas, sudaderas, chaquetas y camisetas, se pueden encontrar desde los 131.000 pesos colombianos en las tiendas oficiales del club alemán.

Luis Díaz (14) en un partido con el Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich

Un golpe de confianza para Luis Díaz, que está siendo testigo de cómo varios de sus compañeros son figuras con sus selecciones en la Nations League de la Uefa, y que volverán con un óptimo nivel para la titular.