Mentor de Luis Díaz se complica en la Nations League: una revelación de Europa lo deja en crisis

La Alemania de Jürgen Klopp, considerado el mentor de Luis Díaz en Europa, no pasó del empate sin goles (0-0) en su visita a Grecia en Salónica y así complica su pase a los cuartos de final de la Nations League de la UEFA. Han sido una serie de partidos muy complicados para el extécnico del Liverpool, a tal punto que las críticas van en aumento.

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Tras las cuatro primeras jornadas y con solo dos fechas para el final de la primera fase, Alemania suma cinco puntos, tres unidades por detrás de Grecia y Países Bajos, que este domingo derrotó 2-1 a Serbia en Eindhoven. El panorama es bastante complicado para el técnico Jürgen Klopp que necesita revertir la situación lo más pronto posible.

La Mannschaft dominó por completo la primera parte (73 % de posesión del balón) y solo la falta de eficacia de sus delanteros y la intervención del VAR impidieron que se fuera al descanso con ventaja en el marcador.

Un cabezazo de Florian Wirtz, que se estrelló en un compañero cuando iba bien dirigido al arco rival, fue la primera buena ocasión del equipo de Klopp al minuto 19. Unos minutos después, el delantero del Eintracht Frankfurt, Jonathan Burkardt, mandó la pelota al fondo de la red, pero el árbitro francés Clément Turpin lo anuló a instancias del VAR por una supuesta mano de un alemán al inicio de la acción (34′).

Otra de las novedades de Klopp, el extremo del Friburgo, Derry Scherhant, también pudo marcar antes de la pausa, pero su disparo se fue rozando la madera (43′). El equipo alemán generó juego ofensivo pero mostró muchos errores en la definición y eso le costó un duro empate que sabe a derrota.

Jürgen Klopp con Florian Wirtz Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En la segunda parte, la tensión y los nervios se apoderaron de ambos equipos y el nivel de juego decayó mucho. Sin grandes ocasiones, ni para unos ni para otros, ambos bandos acabaron conformándose con un reparto de puntos que, a priori, favorece a los griegos, que dependen de sí mismos para superar la fase de grupos.

Además, teniendo en cuenta que Grecia es considerada la revelación europea y la mejor generación que viene en camino tras la España campeona del mundo.

Klopp, mentor de Luis Díaz

Jürgen Klopp es clave en la carrera de Luis Díaz y básicamente su confianza en el talento del guajiro le abrió las puertas en el Bayern Múnich. Además, lo ratificó como el futbolista insignia de Colombia en la actualidad.

Klopp dio el visto bueno para su fichaje en Liverpool en enero de 2022, cuando él era el DT en propiedad y Luis Díaz brillaba en el Porto de Portugal.

Apenas firmó con el Liverpool, Lucho no necesitó adaptación y se ganó la titularidad rápidamente. Bajo el mando de Jürgen Klopp en Inglaterra, Luis Díaz ganó dos Carabao Cup, una FA Cup y una Community Shield, además de dejarlo encaminado a la Premier League, ya con Arne Slot al mando, que ganaron en el 2025.

Luis Díaz y Jürgen Klopp juntos en Liverpool. Foto: Getty Images

Por estas razones y cuota de confianza, Klopp es una de las personas más queridas en la carrera de Luis Díaz. Ahora, tras esa época de gloria, Jürgen vive un verdadero reto, que es volver a colocar a Alemania en el mapa top del fútbol mundial.