Técnico de Portugal da un duro golpe a Cristiano Ronaldo en la Nations League: Haaland sintió la furia

Portugal, vigente campeón de la Nations League de la UEFA, se aleja de los rumores sobre Cristiano Ronaldo y se clasificó a los cuartos de final del torneo europeo tras ganar 2-1 a Noruega en el estadio Do Dragao (casa del Porto), cerrando esta ventana internacional con un pleno de cuatro victorias, que sin duda le dan un gran respiro al técnico Jorge Jesús.

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Los noruegos se adelantaron con un gol de Kristoffer Ajer (36′) y parecía que Portugal asomaba al escándalo, pero Joao Cancelo igualó (38′) y Gonçalo Ramos puso el 2-1 final (79′) en un segundo partido sin la presencia de Cristiano Ronaldo, pero con el respaldo de los demás jugadores a la idea táctica del nuevo entrenador.

Cristiano Ronaldo volvió a Arabia Saudita luego de abandonar la concentración de Portugal en medio de desavenencias con el seleccionador luso Jorge Jesús. En un comunicado de prensa, CR7 dijo que en su momento hablará de lo ocurrido y contará toda la verdad de lo que sucedió.

Por su parte, el técnico portugués dejó la puerta abierta al regreso de Cristiano Ronaldo a la selección: “Para la próxima ventana internacional será convocado. Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir”.

El enfado de Jorge Jesus en sala de prensa cuando le preguntan si va a pedir perdón por el caso Cristiano Ronaldo 😡 https://t.co/g9pWLR9GqH — MARCA (@marca) October 4, 2026

“Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible”, dijo por su parte Joao Cancelo.

Portugal hace temblar a Europa, sin CR7

Los portugueses, que acabaron con diez jugadores por la expulsión de Francisco Conceiçao (86′), lideran el grupo 4 de la Liga A con seis puntos de ventaja sobre Dinamarca, que ganó 1-0 a Gales este domingo, mientras que los noruegos son últimos de la llave.

Tras unos primeros minutos igualados, con lusos y noruegos presionando alto y dificultando la salida del rival, Portugal fue poco a poco haciéndose con el control del juego, alejando por completo a Erling Haaland, quien siempre estuvo remarcado por la defensa lusa.

Jorge Jesús con Rubén Neves y Pedro Neto Foto: DeFodi Images via Getty Images

Los portugueses fueron metiendo a Noruega en su campo con Nuno Mendes y Conceiçao entrando con peligro por los costados. Los nórdicos buscaron hacer daño al contraataque y en balones largos en busca de sus hombres de ataque.

Poder neutralizar a unos noruegos que fueron considerados entre los mejores del Mundial 2026 ya da muestras del avance de Jorge Jesús en su idea de juego.

En la convocatoria para noviembre, se espera que Cristiano Ronaldo pueda regresar, pero el pleno de victorias consolida al entrenador y buscaría una nueva charla con CR7.