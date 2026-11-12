Hijo de Cristiano Ronaldo causa revuelo en el mundo tras debutar con Portugal: amigos de su padre lo sorprendieron

La nueva generación hace acto de presencia y el hijo de Cristiano Ronaldo se lleva todas las miradas luego de debutar con la selección de Portugal Sub 17 en un partido ante Andorra por el clasificatorio europeo de la categoría. El momento marca un momento clave en el fútbol mundial: comenzó oficialmente la sucesión de CR7.

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Cristiano Junior debutó con dos características, no lo hizo como titular en la selección nacional y tampoco con el dorsal ‘7’ a su espalda, número emblema de su padre en los clubes por los que ha pasado por Europa y el Medio Oriente, y en la selección de Portugal.

Eso sí, estuvo cerca de una anotación que habría sido histórico en su primer partido en esta nueva etapa con la juvenil de Portugal. Incluso los jugadores de la primera plantilla, como Vitinha, Joao Cancelo, Joao Félix y Joao Neves, estuvieron a la expectativa de ese debut, lo sorprendieron con la visita en las gradas y no se perdieron detalles del hijo de su compañero.

El juego se realizó en el la Ciudad Deportiva de Oeiras. Cristiano Junior entró en el minuto 73 y le dio un impulso al ataque del equipo portugués para jugar con doble nueve. Aunque no pudo marcar, dejó buenas sensaciones y su aspecto físico se ve imponente con apenas 16 años de edad, sobre todo por su altura que le puede dar buenas sensaciones en el juego aéreo.

🚨🚨 Cristianinho has been subbed on for Portugal U17. Come on, Junior!! 👏🏼 https://t.co/HOtVFbrKpC — Legion HQ (@LegionHQ_) November 12, 2026

Sobre el minuto 86, Cristiano tuvo una opción clara para anotar. Hubo un centro desde el costado izquierdo que acabó en el control del hijo de CR7, en medio de sus marcadores, puso sacar el remate que se fue desviado y fue la posibilidad de alargar la alista a un 5-0.

El hijo de Cristiano Ronaldo ilusiona

Con dos goles de Diego Farinha, quien fue la figura del partido, Portugal encontró la victoria por 4-0 que le permite ilusionarse con la clasificación al europeo sub 17 y así presentar a Cristiano Junior ante los ojeadores de la UEFA y los hinchas de su padre.

Look at how Cristiano Ronaldo jr is running bro 😭 It’s not too late for College buddy.😂 https://t.co/fqfwyentRq — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) November 12, 2026

Debutó con el ‘18’ a la espalda y además de esa posibilidad de gol, el partido fue de trámite y sirvió para que el canterano de Al Nassr sumara minutos y diera parte de tranquilidad con la sucesión en la que Portugal ya cuentan.

Es apenas la primera fecha y los primeros tres puntos para Portugal Sub 17 en este nuevo camino donde espera pulir a la perfección al hijo del ya retirado Cristiano Ronaldo.