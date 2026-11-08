Hoteles de Cristiano Ronaldo reciben reconocimiento ambiental internacional: ¿Qué los hace especiales?

Cristiano Ronaldo anunció el pasado jueves, 5 de noviembre, su retiro de la selección de Portugal, después de 23 años defendiendo la camiseta de su país.

La noticia volvió a poner al futbolista portugués en el centro de la conversación. Sin embargo, su carrera no se ha limitado a los terrenos de juego; fuera del fútbol, el delantero también ha desarrollado negocios en múltiples sectores, como el hotelero, donde una de sus marcas consiguió distintos reconocimientos por sus destacadas prácticas ambientales.

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Se trata de Pestana Hotel Group, la cadena portuguesa con la que Ronaldo mantiene una alianza comercial a través de la marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels. En una de sus apuestas por el turismo sostenible, tres establecimientos del grupo en España obtuvieron por primera vez la certificación internacional Green Key: Pestana Plaza Mayor Madrid, Pestana CR7 Gran Vía Madrid y Pestana Arena Barcelona.

La distinción se incorporó a la trayectoria ambiental de la compañía como parte de su expansión en España, luego de que todas las unidades Pestana y Pousadas de Portugal también fueran reconocidas con este sello.

'Pestana', cadena hotelera asociada a Cristiano Ronaldo que es pionera en temas de sostenibilidad y cuidado medioambiental Foto: Cuenta de X Pestana Hotel Group / API

Pero ¿qué evalúa realmente esta certificación? Green Key es un distintivo desarrollado por la Foundation for Environmental Education (FEE) y coordinado en España por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

Su objetivo es reconocer a establecimientos turísticos que aplican buenas prácticas ambientales. De acuerdo con la información divulgada por la organización, reúne más de 7.500 establecimientos en más de 80 países.

Para obtenerlo, los hoteles deben superar auditorías presenciales e independientes en aspectos como el consumo eficiente de agua y energía, la gestión de residuos y el uso de productos locales y ecológicos. Es decir, no se trata únicamente de anunciar compromisos ambientales, sino de someter las prácticas de operación a una evaluación.

Hotel Pestana CR7 en Lisboa, Portugal. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

Pestana aseguró que los tres establecimientos reconocidos habían implementado medidas para reducir el consumo de recursos, mejorar el manejo de residuos y promover la economía circular.

La estrategia ambiental del grupo tampoco comenzó con Green Key. Desde 2009 desarrolla el programa Planet Guest, bajo el lema ‘Somos apenas huéspedes del planeta’, que reúne acciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la ética corporativa.

'Pestana', cadena hotelera asociada a Cristiano Ronaldo que es pionera en temas de sostenibilidad y cuidado medioambiental Foto: Cuenta de X Pestana Hotel Group / API

En su portafolio de reconocimientos, la compañía también menciona Green Key Gold para Pestana Amsterdam Riverside, el sello Save Water, la certificación Biosphere para Pestana Arena Barcelona y el reconocimiento Sustainability Leaders de The Leading Hotels of the World para Pestana Palácio do Freixo, en Oporto.

Bar del hotel de Cristiano Ronaldo - Cristiano Ronaldo Foto: CR7 Bar & Bistro - Pestana CR7 Lisboa / Getty Images

La relación empresarial con Cristiano Ronaldo comenzó en 2015, cuando el futbolista y el empresario Dionísio Pestana impulsaron la marca hotelera Pestana CR7. La alianza combinó la experiencia del grupo portugués en el sector turístico con la imagen y participación comercial del jugador.

Mientras Ronaldo cerró el pasado jueves su ciclo con la selección portuguesa, su faceta empresarial sigue teniendo presencia en una industria que enfrenta el desafío de reducir su impacto ambiental. Los reconocimientos obtenidos por Pestana muestran parte de esa apuesta.