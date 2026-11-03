Anuncian “hallazgo botánico para la ciencia” en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, en Colombia

Los bosques montanos del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos han revelado un nuevo tesoro biológico para el planeta. Se trata de Trichostigma guacharense, una especie vegetal inédita descrita para la ciencia botánica, perteneciente a la familia Petiveriaceae y registrada, hasta el momento, de manera exclusiva en esta emblemática reserva del sur de Colombia.

Dicho parque comprende los departamentos de Huila (municipios de Acevedo y Palestina) y Caquetá (municipio de San José del Fragua).

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'Trichostigma guacharense', especie vegetal inédita descubierta. Foto: Foto de Parques Nacionales Naturales de Colombia

El arbusto, que alcanza cerca de tres metros de altura, habita en bosques montanos húmedos entre los 1.800 y los 2.150 metros sobre el nivel del mar. Frente a otros miembros de su género, la planta resalta por una arquitectura morfológica singular: hojas distintivas, pecíolos acanalados, un patrón específico de estambres, frutos de silueta particular y llamativas inflorescencias en tonalidades magenta rojizas.

'Trichostigma guacharense', especie vegetal inédita descubierta. Foto: Foto de Parques Nacionales Naturales de Colombia

El nombre científico rinde un doble tributo a la historia ecológica de la Nación: honra al Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos y al guácharo (Steatornis caripensis), la mítica ave cavernícola que en 1960 motivó la designación de este territorio como la primera área protegida de Colombia.

Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Foto: Foto de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Este descubrimiento es producto de una rigurosa investigación de campo y una taxonomía, liderada por los científicos Andrés F. Majín-Ladino, M. Alejandra Jaramillo, Laura I. Ramos, Gerardo A. Aymard y Pablo R. Stevenson. En el proceso participaron investigadores de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de los Andes, con el respaldo técnico de guardaparques en territorio.

Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Foto: Foto de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Los resultados fueron formalizados en la revista internacional Brittonia, publicación que recoge la diagnosis taxonómica, la ilustración detallada del espécimen y una clave analítica actualizada para la identificación de las especies del género Trichostigma. Parques Naturales Nacionales de Colombia lo calificó como un “hallazgo botánico para la ciencia”.