Este año, la magia de la Navidad llegó a cada rincón de Colombia, alcanzando incluso uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Boyacá: el Parque Natural El Cocuy, situado en plena cordillera Oriental, limitando también con los departamentos de Arauca y Casanare.

Para sorpresa de sus visitantes en época de Navidad, este majestuoso lugar amaneció cubierto de nieve en plena celebración del Día de las Velitas —que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre—, brindando una experiencia memorable que se extendió por más de diez horas.

Durante este tiempo, los turistas, además de contemplar el increíble cambio del paisaje que tuvo este atractivo, también aprovecharon para tomar sus mejores fotografías, inmortalizando el contraste entre la tradicional celebración decembrina y el sorprendente ambiente invernal que envolvió este escenario.

La extensa nevada, según informó Noticias Caracol, cubrió de blanco senderos como el sector conocido como el Púlpito del Diablo (Lagunillas), la Laguna Grande de la Sierra y el Ritacuba Blanco.

Según guías y habitantes locales, este 2025 ha sido un año con un respiro positivo para este ecosistema, considerado un territorio sagrado por la comunidad indígena U’wa. Precisamente por ello, las actividades turísticas están estrictamente reguladas y solo se permiten dentro de un área delimitada de 4.915,84 hectáreas en la Sierra Nevada.

De esta manera, de acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, se busca garantizar la preservación ambiental y el respeto por el valor cultural de este atractivo natural, cuya altitud varía entre 600 y 5.330 metros sobre el nivel del mar.

Allí, aparte de hacer senderismo, los visitantes tienen la posibilidad de disfrutar otros planes como observación de aves, ya que cuenta con una impresionante diversidad de especies y condiciones óptimas para su avistamiento, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Para quienes desean disfrutar esta actividad en El Cocuy, se recomienda hacerlo en silencio y con respeto, tanto para las especies que habitan el lugar como por su entorno.

Adicionalmente, es posible hacer observación de fauna y flora silvestre, teniendo en cuenta que este parque es el hábitat de una gran variedad de mamíferos como el oso de anteojos, el venado de cola blanca y pequeños felinos.