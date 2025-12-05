El paraíso de Santander con cascadas de ensueño, cuevas y miradores que enamoran; está muy cerca de Bucaramanga

Santander es considerado uno de los destinos más completos de Colombia, especialmente para quienes buscan aventuras que combinen naturaleza, historia, aventura y tranquilidad.

Desde pueblos coloniales llenos de encanto hasta paisajes naturales extraordinarios, este departamento del país ofrece un abanico de experiencias que cautivan a los viajeros.

Uno de sus mayores tesoros es El Playón, un paraíso que deslumbra con sus cascadas de ensueño, cuevas, arquitectura antigua y miradores que regalan vistas espectaculares de la región.

Este encantador municipio se encuentra a apenas 41 kilómetros de Bucaramanga. Cuenta con una temperatura media de 24 grados centígrados y una extensión total de 46.760 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal.

Como destino turístico, aunque aún se encuentra en proceso de fortalecer y mejorar su oferta, puede considerarse un lugar que lo tiene todo gracias a su abundante riqueza hídrica y a los diversos ecosistemas que alberga.

Panorámica de El Playón, Santander | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de El Playón / API

El Playón está constituido por 13 veredas, dos corregimientos y un acogedor centro poblado que funciona como corazón económico y social del municipio. En este punto convergen la actividad comercial y el ambiente tradicional que caracteriza a la región con tiendas de víveres, la plaza de mercado, graneros y comercios dedicados a la compra y venta de productos agrícolas, entre otros.

Sin embargo, más allá de la vida urbana tradicional, este municipio se presenta como un destino con gran potencial destacado para el turismo de naturaleza. Su geografía privilegiada alberga atractivos como cascadas cristalinas, pozos naturales, lagunas, miradores con vistas panorámicas, cuevas por explorar y antiguas construcciones arquitectónicas que narran su historia.

Estos espacios, promovidos y conservados por la comunidad, están abiertos para que tanto locales como visitantes disfruten de la riqueza natural y cultural que ofrece el pueblo, donde también resaltan los cultivos de maracuyá y cacao.

Así es El Playón, Santander | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de El Playón / API

¿Cómo llegar a El Playón, Santander?

Llegar a este encantador municipio es sencillo y accesible. Según explica la misma entidad citada anteriormente, desde Bucaramanga se puede tomar un bus de transporte público operado por la empresa Radiotax, que realiza despachos diarios desde su terminal ubicada en la Avenida Quebrada Seca con Carrera 17.