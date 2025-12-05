Suscribirse

Turismo

El paraíso de Santander con cascadas de ensueño, cuevas y miradores que enamoran; está muy cerca de Bucaramanga

También se destaca por su arquitectura antigua y sus cultivos de maracuyá y cacao.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 9:01 p. m.
El Playón, Santander
Los encantos de El Playón, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía de El Playón / API

Santander es considerado uno de los destinos más completos de Colombia, especialmente para quienes buscan aventuras que combinen naturaleza, historia, aventura y tranquilidad.

Desde pueblos coloniales llenos de encanto hasta paisajes naturales extraordinarios, este departamento del país ofrece un abanico de experiencias que cautivan a los viajeros.

Contexto: El municipio del Eje Cafetero que debe su nombre a dos quebradas que atraviesan sus paisajes entre montañas

Uno de sus mayores tesoros es El Playón, un paraíso que deslumbra con sus cascadas de ensueño, cuevas, arquitectura antigua y miradores que regalan vistas espectaculares de la región.

Este encantador municipio se encuentra a apenas 41 kilómetros de Bucaramanga. Cuenta con una temperatura media de 24 grados centígrados y una extensión total de 46.760 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal.

Como destino turístico, aunque aún se encuentra en proceso de fortalecer y mejorar su oferta, puede considerarse un lugar que lo tiene todo gracias a su abundante riqueza hídrica y a los diversos ecosistemas que alberga.

El Playón, Santander
Panorámica de El Playón, Santander | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de El Playón / API

El Playón está constituido por 13 veredas, dos corregimientos y un acogedor centro poblado que funciona como corazón económico y social del municipio. En este punto convergen la actividad comercial y el ambiente tradicional que caracteriza a la región con tiendas de víveres, la plaza de mercado, graneros y comercios dedicados a la compra y venta de productos agrícolas, entre otros.

Sin embargo, más allá de la vida urbana tradicional, este municipio se presenta como un destino con gran potencial destacado para el turismo de naturaleza. Su geografía privilegiada alberga atractivos como cascadas cristalinas, pozos naturales, lagunas, miradores con vistas panorámicas, cuevas por explorar y antiguas construcciones arquitectónicas que narran su historia.

Estos espacios, promovidos y conservados por la comunidad, están abiertos para que tanto locales como visitantes disfruten de la riqueza natural y cultural que ofrece el pueblo, donde también resaltan los cultivos de maracuyá y cacao.

El Playón, Santander
Así es El Playón, Santander | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de El Playón / API
Contexto: A 20 minutos de Tunja, el pueblo de calles adoquinadas, quebradas y lagunas, perfecto para pasar unos días de descanso

¿Cómo llegar a El Playón, Santander?

Llegar a este encantador municipio es sencillo y accesible. Según explica la misma entidad citada anteriormente, desde Bucaramanga se puede tomar un bus de transporte público operado por la empresa Radiotax, que realiza despachos diarios desde su terminal ubicada en la Avenida Quebrada Seca con Carrera 17.

El servicio lleva directamente al casco urbano de El Playón y también realiza el retorno hacia la capital santandereana. Una vez en el municipio, es posible desplazarse fácilmente por las veredas gracias al servicio de mototaxi, una opción práctica y común entre los habitantes locales que permite explorar la zona con mayor comodidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

2. ¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

3. Esto dijo Carlos Antonio Vélez del grupo que le tocó a Colombia en el Mundial 2026: “La única parte que no me gusta...”

4. Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

5. La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en SantanderpueblosViajerosBucaramanga

Noticias Destacadas

Torrentismo

Tres destinos ideales para la práctica de deportes extremos cerca de Bogotá; son imperdibles

Redacción Turismo
Hinchas de la Selección Colombia marea amarilla colombiana Colombia vs Uruguay empate 2-2 Eliminatorias al Mundial 2026 Barranquilla estadio Metropolitano Octubre 12 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Mundial 2026: de Colombia a Ciudad de México, Houston, Atlanta, Miami o Gualadajara: ¿qué opción es mejor en costos para los viajeros?

Redacción Turismo
El Playón, Santander

El paraíso de Santander con cascadas de ensueño, cuevas y miradores que enamoran; está muy cerca de Bucaramanga

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.