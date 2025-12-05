Suscribirse

Turismo

A 20 minutos de Tunja, el pueblo de calles adoquinadas, quebradas y lagunas, perfecto para pasar unos días de descanso

Este destino destaca por su belleza natural.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 5:12 p. m.
Cómbita Boyacá
Laguna La Colorada, uno de los atractivos de Cómbita, Boyacá. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

En el departamento de Boyacá la oferta para los turistas es diversa. Lugares naturales, históricos, culturales y gastronómicos se incluyen en la lista de posibilidades que tienen los viajeros para escoger.

Son 123 municipios con diversidad de atractivos que pueden ser evaluados en caso de estar de viaje por esta región o ir de paso para otros departamentos como Santander.

Contexto: El pueblo de Boyacá reconocido por su clima frío y su riqueza natural, un encantador destino a dos horas de Tunja

Muy cerca de Tunja hay un destino que puede ser una opción interesante si se trata de descansar unos días, conectar con la naturaleza y vivir experiencias especiales, en medio de un ambiente tranquilo.

Se trata de Cómbita, un destino que destaca por su belleza natural, pues está rodeado de un considerable número de ríos y quebradas, afluentes entre los que destacan el río de Piedras, un lugar de gran actividad turística que sirve para la promoción y conservación del medioambiente.

Cómbita, Boyacá
Cómbita es un destino para conocer a solo 20 minutos de Tunja, capital del departamento. | Foto: Tomado: Situr Boyacá

A este lugar se suman las quebradas Honda, Piedecuesta, Toledo, Quebraditas, Los Puentes y Garavito. Además, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), Cómbita posee bellas lagunas de agua cristalina y de regular extensión que le proporcionan a la región una vegetación rica en bosques y fauna.

A la lista de atractivos se suman La Cueva del Diablo, en la vereda San Rafael, a 9 kilómetros del casco urbano, y La Cueva del Chulo, en la vereda San Francisco, a siete kilómetros del pueblo, destinos que llaman la atención de los viajeros.

Contexto: De aviaje por Colombia

Su plaza principal es conocida con el nombre Mano de Tigre, que en lengua chibcha es lo que significa Cómbita. Es un espacio ideal para compartir con sus habitantes y admirar la belleza de su arquitectura, que si bien ha dado pasos hacia la modernidad, sigue mostrando los vestigios de la época colonial, que se aprecia en medio de un lindo paisaje de valles y montañas.

Cómbita, en Boyacá
Parque principal de Cómbita, en Boyacá. | Foto: Tomada: Situr Boyacá

En el centro del pueblo se aprecia la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Cómbita, rodeada de calles perfectamente trazadas y adoquinadas, un lugar que también es imperdible de conocer.

Un poco de historia

Situr indica que los datos históricos apuntan a que esta población estuvo bajo el gobierno del Zaque de Tunja durante muchos años. En 1586, los padres Agustinos administraron el territorio y en 1776 el arzobispo de Santafé, Agustín Alvarado y Castillo decretó la construcción de la parroquia.

Años después, Clara Tocarrucho, descendiente de los zaques de Tunja, encabezó, junto con Salvador Tebar, Venancia Aunta y Domingo Soto, una revuelta que produjo la independencia del gobierno español.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de Falcao García sufrió intento de robo en Chía junto a su mamá: “Por poco nos pegan un tiro”

2. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

3. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

4. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

5. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en BoyacáTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.