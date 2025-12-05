En el departamento de Boyacá la oferta para los turistas es diversa. Lugares naturales, históricos, culturales y gastronómicos se incluyen en la lista de posibilidades que tienen los viajeros para escoger.

Son 123 municipios con diversidad de atractivos que pueden ser evaluados en caso de estar de viaje por esta región o ir de paso para otros departamentos como Santander.

Muy cerca de Tunja hay un destino que puede ser una opción interesante si se trata de descansar unos días, conectar con la naturaleza y vivir experiencias especiales, en medio de un ambiente tranquilo.

Se trata de Cómbita, un destino que destaca por su belleza natural, pues está rodeado de un considerable número de ríos y quebradas, afluentes entre los que destacan el río de Piedras, un lugar de gran actividad turística que sirve para la promoción y conservación del medioambiente.

Cómbita es un destino para conocer a solo 20 minutos de Tunja, capital del departamento. | Foto: Tomado: Situr Boyacá

A este lugar se suman las quebradas Honda, Piedecuesta, Toledo, Quebraditas, Los Puentes y Garavito. Además, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), Cómbita posee bellas lagunas de agua cristalina y de regular extensión que le proporcionan a la región una vegetación rica en bosques y fauna.

A la lista de atractivos se suman La Cueva del Diablo, en la vereda San Rafael, a 9 kilómetros del casco urbano, y La Cueva del Chulo, en la vereda San Francisco, a siete kilómetros del pueblo, destinos que llaman la atención de los viajeros.

Su plaza principal es conocida con el nombre Mano de Tigre, que en lengua chibcha es lo que significa Cómbita. Es un espacio ideal para compartir con sus habitantes y admirar la belleza de su arquitectura, que si bien ha dado pasos hacia la modernidad, sigue mostrando los vestigios de la época colonial, que se aprecia en medio de un lindo paisaje de valles y montañas.

Parque principal de Cómbita, en Boyacá. | Foto: Tomada: Situr Boyacá

En el centro del pueblo se aprecia la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Cómbita, rodeada de calles perfectamente trazadas y adoquinadas, un lugar que también es imperdible de conocer.

Un poco de historia

Situr indica que los datos históricos apuntan a que esta población estuvo bajo el gobierno del Zaque de Tunja durante muchos años. En 1586, los padres Agustinos administraron el territorio y en 1776 el arzobispo de Santafé, Agustín Alvarado y Castillo decretó la construcción de la parroquia.