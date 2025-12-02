Suscribirse

El pueblo de Boyacá reconocido por su clima frío y su riqueza natural, un encantador destino a dos horas de Tunja

Está ubicado a 85 kilómetros de la capital boyacense.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 10:52 p. m.
La parroquia San Vicente Ferrer | Foto: Situr Boyacá

El departamento de Boyacá es un destino turístico con grandes atractivos para sus visitantes. Sus paisajes montañosos y riqueza cultural atraen a múltiples visitantes.

Entre sus 123 municipios se encuentra Saboyá, una de las poblaciones más frías de Colombia, de acuerdo con un reporte de 2024 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Estas bajas temperaturas, que han llegado a menos de cinco grados centígrados, se deben a su ubicación a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá) señala que uno de los aspectos más reconocidos de este municipio, ubicado a 85 kilómetros de Tunja, son sus construcciones del casco urbano que se conservan en buen estado.

Una de ellas es la parroquia San Vicente Ferrer, el patrono del poblado, la cual se construyó en el siglo XIX.

Contexto: Los encantos del municipio colombiano que lleva el mismo nombre de su departamento, un destino con una joya arquitectónica

Atractivos

Entre los lugares turísticos se encuentran la chorrera de Garavito, una imponente cascada de casi diez metros de alto; la Cueva del Mohán, que se afirma que era utilizada en la colonia de escape a los indígenas para huir de los españoles, y las cabañas de la vereda Velandia, que se asemejan a un mini pueblito boyacense,

También se destaca que el río más importante que cruza el municipio es el Suárez, pero su territorio está rodeado de nacederos de agua, que pueden ser utilizados para el turismo de aventura.

Contexto: El pequeño pueblo boyacense considerado un gran mirador: es un mágico destino rodeado de cerros, ideal para el ecoturismo

Economía y cultura

Situr Boyacá señala que la actividad ganadera es la predominante en la economía del municipio. “Como en muchos municipios, la raza bovina predominante es la Holstein; productora de leche. Por otra parte, como un pequeño renglón está la cría de ovinos, porcinos y otras especies menores”, señala.

Ganadería, en Boyacá
La ganadería es una de las actividades desarrolladas en Saboyá (Imagen de referencia). | Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto al sector agrícola, la publicación afirma que en Saboyá tiene gran importancia la producción de mora, tomate de árbol y papa. “En algunas veredas de la zona de ladera baja, tales como Tibistá, Molino y Puente de Tierra, se cultivan frutales como curuba, mora, tomate de árbol y fresa y algunas especies de hortalizas”, subraya.

En relación con la gastronomía, las comidas más reconocidas son la arepa cariseca, de trigo y de maíz, y el denominado refuerzo, un pan horneado en leña con queso campesino y bocadillo.

Otras preparaciones populares son los amasijos, las almojábanas, las colaciones, entre otras.

El sistema de información turística afirma que los eventos culturales más reconocidos son el Festival de la Cultura, el Festival de la Cucharita de Hueso, la Fiesta del Campesino, las Fiestas Patronales y el Aguinaldo Saboyano.

