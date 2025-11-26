Suscribirse

Turismo

Los encantos del municipio colombiano que lleva el mismo nombre de su departamento, un destino con una joya arquitectónica

Se ubica a 18 kilómetros de Tunja.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
26 de noviembre de 2025, 10:16 p. m.
Iglesia del municipio de Boyacá, en Boyacá.
Iglesia de Boyacá, en Boyacá. | Foto: Tomada: Situr

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Combina historia, naturaleza, arquitectura colonial y una fuerte identidad cultural.

Uno de sus 123 municipios tiene la particularidad de tener su mismo nombre, Boyacá. Esta población está a 18 kilómetros de Tunja.

Su nombre proviene de la palabra muisca boica, que significa ‘el lugar de las mantas’.

Este lugar tiene varios siglos de historia. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), según las crónicas de Fray Pedro de Aguado y de Fray Alonso Zamora, Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a este poblado indígena, en 1537, con el propósito de encontrar minas de esmeraldas.

Contexto: El pueblo de Boyacá reconocido por un evento que también se realiza en España, un destino ideal para los amantes de la gastronomía

“El cacique Boica se rebeló ante el dominio español y fue degollado en Tunja, junto con seis caciques más, por orden de Hernán Pérez de Quesada. El municipio fue fundado en 1787 y en esta época sus habitantes se dedicaban a la explotación de la cal, con la que comerciaban en municipios de la provincia y en Santa Fe de Bogotá”, subrayó Situr Boyacá.

Boyacá, Boyacá
Boyacá es uno de los 123 municipios del departamento de Boyacá. | Foto: Situr Boyacá

Economía

Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura y la ganadería. Entre los principales cultivos se encuentran el maíz, la papa, el fríjol, la haba, la arracacha, la cebolla cabezona, la arveja, el garbanzo y la zanahoria. También se cultivan frutas como la manzana, la curuba, la pera, el durazno, la uchuva, el lulo, la ciruela, el tomate de árbol y la mora.

“Sus campesinos se dedican, así mismo, a cultivar fique y a obtener lana virgen para la elaboración de prendas utilitarias (bolsos, alpargatas entre otros), materia prima con la cual hacen honor a su nombre y ancestros”, agrega el sistema de información turística.

Sitios de interés

Uno de sus principales atractivos es la iglesia, considerada como una de las más bonitas del departamento. “Gracias a su tamaño y diseño, es catalogada como una de las joyas arquitectónicas de la región, rodeada de pequeñas construcciones que brindan un aire de poblado gótico medieval”, indica Situr.

Contexto: No es Villa de Leyva. El pequeño pueblo boyacense que conserva visos de la época colonial y exhibe lindos paisajes

Otros sitios destacados son el Alto de San Pedro, donde se puede practicar parapente, y el Alto de la Trinidad, donde está el santuario a la Santísima Trinidad, lugar de peregrinación durante la Semana Santa.

En materia cultural, las principales festividades son la fiesta de San Isidro Labrador, patrono del municipio, “donde se realiza también el Reinado Departamental de la Alpargata, evento que busca resaltar y difundir una de las actividades más representativas del municipio”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolillo Gómez respondió a la decisión que tomó Bukele sobre su futuro en El Salvador: habló claro

2. Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

3. Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

4. País del Caribe sorprende y autoriza a Estados Unidos a usar dos de sus aeropuertos para operación militar

5. La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaBoyacádestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Iglesia del municipio de Boyacá, en Boyacá.

Los encantos del municipio colombiano que lleva el mismo nombre de su departamento, un destino con una joya arquitectónica

Redacción Turismo
Entrerríos Antioquia

Así es uno de los pueblos más fríos de Antioquia, un lugar reconocido por su buena calidad de vida y sus atractivos naturales

Redacción Turismo
Playa Kalki en la isla de Curazao.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Curazao y disfrutar de sus playas y otros encantos a mejores precios?

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.