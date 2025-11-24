Suscribirse

Turismo

El pueblo de Boyacá reconocido por un evento que también se realiza en España, un destino ideal para los amantes de la gastronomía

Se ubica a 44 kilómetros de Tunja.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
25 de noviembre de 2025, 12:21 a. m.
Sutamarchán, Boyacá
Sutamarchán, un encantador pueblo y municipio de Boyacá, Colombia, se encuentra aproximadamente a 44 kilómetros (27 millas) de la capital del departamento, Tunja. | Foto: Getty Images

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos con mayor encanto en Colombia.

Uno de sus 123 municipios es Sutamarchán, ubicado a 44 kilómetros de Tunja. Su fundación se remonta al 14 de diciembre de 1556.

“Su nombre corresponde a la composición indígena española conformada por la palabra ‘suta’ que en lengua chibcha quiere decir soberano y Marchan en honor al capitán Pedro Merchán de Velasco, español quien en el siglo XVIII fue encomendero de Suta. De esta manera a partir del siglo XVIII se otorga el nombre de Sutamarchán, con el cual es conocido hasta el momento”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Contexto: Así es uno de los pueblos más fríos de Boyacá, un encantador destino reconocido por su riqueza natural e historia

Economía

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose productos como el tomate, el curubo, la gulupa, la fresa, los arándanos, la papa, el maíz, el fríjol, la habichuela, el pimentón, el tomate de árbol y la cebolla de bulbo.

Adicionalmente, según señala Situr Boyacá, en las las partes bajas se cultiva en forma tecnificada la uva, que se utiliza para producir vino.

De igual manera, en cuanto a las artesanías se resalta la producción de bolsos en lana, canastos, capoteras, telas para muebles cortinas y ruanas.

Atractivos

Ente los principales atractivos turísticos se destaca el Pozo Azul en la vereda de Carrizal. También el Juraco del Diablo, una cueva con olor a azufre que se encuentra en la cordillera Oriental.

También son reconocidos el Salto de Ermitaño, una cascada que se forma de la quebrada de Rivera.

Contexto: No es Villa de Leyva. El pueblo boyacense que enamora con su estilo colonial, calles empedradas y balcones adornados con flores

Otro lugar de interés es el convento de Santo Eccehomo, santuario dominico, localizado en la vereda del Valle, a 6 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal.

De acuerdo con el sistema de información turística boyacense, en materia gastronómica, el plato tradicional de Sutamarchán es la longaniza, la cual es reconocida por su sabor.

Tomatina en Sutamarchan
La tomatina. (Photo by Juan BARRETO / AFP) | Foto: AFP

También se resaltan comidas como “la tradicional arepa boyacense de maíz, de mazorca y de trigo, la picada boyacense (longaniza, rellena, arepa, plátano, papa, costilla de cerdo, maíz tostado) y sopas típicas como mute de maíz, mute de mazorca, cuchuco de trigo con espinazo”.

Finalmente, los principales eventos culturales son la Gran Tomatina Colombiana, la cual se festeja el primer puente festivo de junio y rememora la que se realiza en Buñol, España; las fiestas en honor a la virgen del Carmen, en julio; y el festival cultural en honor a Nuestra Señora de la salud, en el puente festivo de octubre de cada año.

“También se festeja el cumpleaños de Sutamarchán el 14 de diciembre y la Novena de aguinaldos del 16 al 24 de diciembre de cada año”, agrega Situr.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No se tuvieron en cuenta a las víctimas”: Fuertes reparos de la defensora del Pueblo al nombramiento de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

2. Gustavo Petro culpa a la CIA por informe sobre infiltración de las disidencias y habla de supuesta reunión con sus agentes

3. Un suboficial muerto y un soldado desaparecido tras enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo

4. Juan Fernando Quintero paró la silbatina en su contra con este golazo: fue con River Plate ante Racing

5. Aparecen los primeros tesoros del galeón San José: el hallazgo que podría valer miles de millones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BoyacáTurismo en Colombiadestinos turísticos colombianos

Noticias Destacadas

Sutamarchán, Boyacá

El pueblo de Boyacá reconocido por un evento que también se realiza en España, un destino ideal para los amantes de la gastronomía

Redacción Turismo
Machetá, Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca conocido por su clima frío y sus pintorescos paisajes, un destino ideal para el turismo ecológico

Redacción Turismo
Playa Blanca en Tota

Lo que necesita saber para visitar Playa Blanca en Boyacá: cómo hacer la reserva y la mejor ruta para llegar desde Bogotá

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.