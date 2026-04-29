Así es una de las cascadas más imponentes de Boyacá, un paraíso mágico a 45 minutos de Villa de Leyva

El departamento de Boyacá se caracteriza por ser un destino ideal para pasar unos días de vacaciones. En medio de páramos, montañas, cascadas y valles, los viajeros pueden disfrutar de sus encantos naturales, culturales y gastronómicos, que resultan imperdibles y permiten vivir experiencias únicas.

El pequeño pueblo de Boyacá famoso por sus artesanías en fique, un encantador destino donde las manos tejen historias

En su larga lista de atractivos se encuentran sus pueblos coloniales como Villa de Leyva, cuya plaza principal es uno de sus íconos, así como sus casas de fachadas blancas y balcones coloridos.

Sin duda, este es uno de los lugares preferidos por los viajeros en esta región del país, pero también, muy cerca de allí hay un rincón que resulta mágico para los amantes de la naturaleza y la aventura.

El escenario donde se encuentra esta cascada es perfecto para desconectarse y vivir momentos mágicos. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se trata de las cascadas La Honda, un paraíso mágico donde es posible tener un reencuentro con la Madre Tierra. Es un escenario en el que los viajeros pueden caminar descalzos por el prado, abrazar un árbol de roble de más de 100 años para recargarse de energía y darse un baño debajo de sus caídas de agua para sanar el cuerpo y salir renovado de allí.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que allí descienden las aguas cristalinas de la cascada y la quebrada La Honda, formando un reservorio en la parte baja y, por ello, uno de los planes imperdibles es darse un baño, nadar, descansar y disfrutar del paisaje circundante.

El pueblo colombiano con la plaza principal más grande e imponente del país; una joya colonial para visitar a tres horas de Bogotá

Los helechos y musgos que rodean la zona, entre otras especies de vegetación nativa, complementan este escenario de entretenimiento y naturaleza, que algunos ecologistas han catalogado como ‘el Amazonas de Boyacá’.

La mencionada fuente indica que quienes deciden ir hasta este lugar se encuentran con una inmensa reserva de bosque andino medio, muchas mariposas, colibríes, ardillas y armadillos, entre muchas otras especies de fauna y flora.

Es un rincón natural ubicado a solo 27 kilómetros de Villa de Leyva y 56 de Tunja, por la vía Arcabuco-Gachantivá.

Hoyo La Romera, en el departamento de Boyacá. Foto: Alcaldía Municipal de Villa de Leyva/API.

¿Qué otros planes naturales hacer si está en Villa de Leyva?

En este municipio boyacense hay diversidad de planes que se pueden hacer en sus alrededores. Por ejemplo, está el Valle Escondido, ubicado a media hora del pueblo, que ofrece un lindo paisaje a 2.000 metros sobre el nivel del mar.

A este se suman el Pozo de la Vieja, cuyas aguas provienen del río Cane y es un espacio natural especial para conectar con la vegetación y relajarse, y la Cascada El Hayal, una formación natural de roca con una gigantesca gruta de aproximadamente 150 metros de altura; cuenta con caídas de agua de 25 metros, atractivo adecuado para practicar la espeleología​, pues cuenta con una pequeña cueva.

Una opción más para visitar es el Hoyo de La Romera, un agujero de unos 40 metros de caída. Se dice que pudo haber sido utilizado por los pobladores indígenas para ir a otros poblados.