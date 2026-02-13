El pueblo colombiano con la plaza principal más grande e imponente del país; una joya colonial para visitar a tres horas de Bogotá

En Colombia hay muchos destinos coloniales debido a que fue un territorio clave durante la época del Imperio español en América. Desde el siglo XVI se fundaron ciudades estratégicas para la administración, el comercio y la evangelización, muchas de las cuales conservaron su trazado original, plazas centrales e iglesias.

Muchos de estos lugares hoy son grandes atractivos turísticos y culturales, gracias a la preservación del patrimonio. Precisamente esto sucede con Villa de Leyva, uno de los destinos que resultan imperdibles de conocer en Colombia, a solo tres horas de Bogotá.

Uno de sus principales atractivos es que cuenta con la plaza principal más grande del país y se ha convertido en uno de los lugares más icónicos y emblemáticos de este encantador destino colombiano.

La plaza principal de Villa de Leyva tiene más de 14.000 metros cuadrados. Foto: Getty Images

Con su diseño colonial y su vasto espacio, es un punto de encuentro para locales y turistas que buscan sumergirse en la rica historia y cultura de la región. Su historia es larga. El portal oficial de turismo Colombia Travel dice que fue construida en el siglo XVI y es un escenario que ha sido testigo de numerosos eventos históricos que han marcado la evolución de Villa de Leyva.

En sus más de 14.000 metros cuadrados, este lugar ha servido como un centro de comercio, reuniones sociales y celebraciones culturales, pero, además, es el corazón de un pueblo que ha sabido preservar su historia y tradiciones.

¿Qué otros encantos tiene Villa de Leyva?

Además de disfrutar de la belleza de este espacio, que es uno de los principales planes para hacer en este destino de Boyacá, allí los viajeros también pueden recorrer otros sitios en los que destaca su arquitectura de estilo colonial, con calles empedradas y paisajes que pueden apreciarse en sus alrededores. Incluso este destino tiene zonas totalmente desérticas propicias para la observación astronómica.

Villa de Leyva tiene diversidad de encantos para conocer. Foto: Getty Images

En sus alrededores hay varios atractivos que pueden visitarse y que están muy cerca del casco urbano. Por ejemplo, la granja de avestruces y viñedos.

También está el Museo El Fósil, que exhibe un fósil de kronosaurio boyacensis de 9,60 metros de longitud, el cual data de 120 millones de años. Fue descubierto en 1977 en el mismo lugar donde hoy se ubica el museo. Dentro de la colección también se exhiben minerales y fósiles vegetales y animales de origen marino.

De igual forma, a solo unos kilómetros del centro del pueblo, en la vía que conduce al municipio de Santa Sofía, están los pozos azules, lagos cuyo tono varía con el clima, y una de sus particularidades es que contrastan entre desierto y naturaleza.