En Cundinamarca hay diversidad de destinos para visitar que ofrecen naturaleza, cultura y patrimonio histórico. Sus paisajes montañosos, valles y lagunas brindan un escenario ideal para actividades al aire libre como el senderismo, ciclismo de montaña, pesca y deportes acuáticos.

Además, sus pueblos coloniales como Guaduas y Zipaquirá conservan una arquitectura y tradiciones que permiten a los visitantes sumergirse en la riqueza cultural de la región y transportarse al pasado. El cercano acceso a Bogotá también facilita escapadas de fin de semana para desconectarse del estrés del día a día.

Una de esas muchas opciones para aprovechar es La Vega, municipio ubicado a menos de dos horas de Bogotá, que les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 22 grados centígrados.

Cascadas Manai en La Vega, Cundinamarca. Foto: Cortesía - Alcaldía de La Vega

Oferta natural

Es un destino rodeado de montañas y dotado de abundantes recursos hídricos, lo que le confiere un entorno ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Entre sus principales atractivos se destaca el Salto del Tabacal, una imponente cascada que se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más populares, un lugar que es perfecto para el ecoturismo y el esparcimiento.

Otro lugar que vale la pena visitar es el Parque Natural La Vega, un espacio dedicado a la conservación del medioambiente que ofrece opciones como senderismo, avistamiento de aves y camping.

A 27 kilómetros de Bogotá: El municipio de Cundinamarca que tiene un atractivo que es ideal para el ecoturismo y la aventura

Según información de la Alcaldía Municipal, en este territorio también se encuentra el Cerro Butulú, el DMI Proyecto Turístico Cuchilla del Chuscal, la Playa del Río Tabacal y la Cara del Indio, que ofrecen escenarios ideales para senderismo, trekking, avistamiento de aves, turismo contemplativo, exploración de mitos y leyendas y actividades de entomología recreativa.

Dado que es un municipio de actividad agroturística, los visitantes tienen la posibilidad de sumergirse en las actividades del campo. Uno de los planes es vivir la experiencia panelera en la que se aprende sobre la siembra, molienda, elaboración y degustación de productos típicos como melcochas y alfandoques. De igual forma, es posible aprender sobre el cultivo, beneficio y tostión del café.

Panorámica de La Vega, en Cundinamarca. Foto: Alcaldía Municipal La Vega/API.

La información oficial indica que La Vega cuenta con siete marcas de cafés de origen que reflejan la riqueza de sus suelos y la dedicación de sus caficultores.

Aventura para todos los gustos

Con más de 14 rutas de ciclomontañismo, caminatas hídricas, glamping en la montaña y parques con aviarios y acuarios de especies exóticas, este destino cundinamarqués ofrece diversión y aventura para todas las edades y preferencias.

El nombre de este pueblo de Cundinamarca significa ‘vasija de barro’, destino ideal para el turismo de aventura

A esto se suma su deliciosa gastronomía, en la que el tradicional roscón resobado es un ícono y el triveguno, un plato que fusiona lo mejor de la tradición campesina, es imperdible.