Así es el municipio boyacense cuyo nombre significa ‘escuela’, un encantador destino que celebra a sus héroes de la independencia

El departamento de Boyacá es uno de los destinos más completos de Colombia. Su territorio combina pueblos coloniales, lagunas, termales, rica gastronomía y marcadas tradiciones culturales. Es considerado como ideal para viajes de carretera y para el descanso.

Uno de sus municipios es Pesca, ubicado a 93 kilómetros de Tunja, aproximadamente a una hora y media de distancia en vehículo.

El territorio donde actualmente se ubica esta población era un asentamiento de indígenas, quienes, según la historia, enfrentaron a los españoles en época de la Conquista. Su nombre, en lengua muisca, significa ‘escuela de los muiscas’, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

La fundación del poblado se llevó a cabo el 20 de diciembre de 1548, por Juan de San Martín.

Los habitantes del municipio destacan el papel que desempeñó en batallas de la campaña libertadora. “Ejemplo de ello es el monumento en nombre de los héroes pescanos, un homenaje al valor y a las vidas que entregaron Joaquín Zerda, Agustín Urbitia y Felipe Pérez, entre otros”, indica el Sistema de Información Turística.

El parque principal se llama Pedro León Torres, en honor al sacerdote que prestó sus servicios durante mucho tiempo al municipio. Hay una escultura suya en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

Sitios de interés

Uno de los atractivos turísticos de Pesca es el Alto de los Viejos, ubicado en la vereda de Butagá. Desde él se divisan los municipios de Tota, Aquitana, Sogamoso, Cuítiva, Toca, Tuta y Tunja; además, el nevado de Güicán.

“Es aquí donde las águilas habitan y donde los venados de cola blanca pasan a divisar a los agricultores desde lo alto de las cumbres”, señala Situr con base en lo que afirman sus pobladores.

Uno de los atractivos de este municipio son sus aguas termales. Foto de referencia- imagen de archivo. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Otros sitios de interés destacados por la publicación son las aguas termales de Nocuatá, la vereda El Palmar de la Vega (adornada con cultivos de café y naranja), las lagunas de Pantano Grande y Siscasí, el cerro de las Cruces y las Moyas.

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En materia cultural, entre los principales eventos se encuentra el viacrucis del Viernes Santo. Durante la celebración, “gigantescas cruces recorren las calles empedradas del pueblo cargadas por la comunidad”. En los últimos años, fue creado el Festival del Retorno Pescano y el evento ‘Boyacá en Pesca’, “con el ánimo de impulsar el turismo y las tradiciones locales”.