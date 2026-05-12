Así es la ‘tierra de árboles’, el municipio antioqueño de paradisíacos paisajes que estrenó un importante atractivo turístico

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y se encuentra integrado por nueve subregiones.

Una de ellas es la de Urabá, a la que pertenece el municipio de Arboletes, el cual está ubicado a 472 kilómetros de Medellín, aproximadamente a nueve horas de distancia en vehículo.

El nombre de este municipio significa ‘tierra de árboles’, Fue puesto debido a que el sitio donde se ubica era un bosque con árboles de gran altura.

Arboletes es uno de los municipios jóvenes del departamento de Antioquia. Su origen se remonta a una disputa de territorios con el vecino departamento de Córdoba, que terminó hacia 1920.

El pequeño pueblo de Antioquia que tiene nombre de ciudad del Eje Cafetero, un destino de hermosos miradores y verdes paisajes

“Aunque inicialmente fue un corregimiento ubicado entre los municipio de Turbo (Antioquia) y Montería, fue erigido como municipio mediante el Decreto 340 de julio de 1958 y cuenta con los corregimientos de Pajillal, Naranjitas, Candelaria, Guadual, Buenos Aires, El Carmelo, Santa Fe de las Platas y Trinidad”, señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Además de los paradisíacos paisajes, este municipio es rico en cultura, gastronomía e historia. Su economía depende en gran parte del turismo.

Mirador turístico de Arboletes. Foto: Ministerio de Comercio

El nuevo atractivo

Recientemente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la entrega oficial del mirador turístico de Arboletes, una obra estratégica que busca fortalecer el desarrollo turístico de la región.

“Esta obra de infraestructura turística contó con una inversión total de $3.154 millones, de los cuales el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, aportó el 80% de los recursos. Un espacio que se proyecta como un nuevo atractivo que potenciará la llegada de visitantes y dinamizará la economía del municipio”, subrayó el Ministerio.

El mirador eje articulador de un macroproyecto que “incluye iniciativas como el muelle turístico, el ‘Malecón de los Siete Colores’, el ‘Parque Lineal del Río Volcán’, la ‘Calle del Bullerengue’, en el barrio Prado, y una ciclorruta que conectará distintos escenarios deportivos, recreativos y educativos del territorio”.

“Con obras como el mirador turístico de Arboletes seguimos consolidando al Urabá antioqueño como un destino de oportunidades. Durante este Gobierno hemos comprobado cómo el turismo no solo genera ingresos, sino que también construye tejido social, impulsa la paz y dignifica a las comunidades”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

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El Ministerio destacó que la construcción del mirador impacta alrededor de los más de 31.400 habitantes locales y “beneficia de manera directa a 85 prestadores de servicios turísticos, generando nuevas oportunidades de ingreso y fortaleciendo la cadena de valor del sector”.