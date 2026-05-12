Fotomultas en Bello 2026: Estos son los nuevos puntos y las multas que le pueden llegar

Este martes 12 de mayo de 2026, la Alcaldía de Bello anunció la incorporación de nuevas cámaras de fotomultas que estarán instaladas en varios puntos estratégicos del municipio.

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Por medio de esta actualización, Bello dispondrá de un total de 23 cámaras que tendrán la capacidad de detectar a los ciudadanos y conductores que cometan alguna infracción de tránsito.

Estos son los puntos estratégicos donde se ubicarán las cámaras de fotomultas en el municipio de Bello

De acuerdo con el distrito, las nuevas cámaras, junto con las ya instaladas, estarán en 15 sectores del municipio. Estas zonas son vistas como puntos críticos en la zona, ya que presentan índices altos de accidentes junto con los mayores casos de infracciones.

Las zonas en donde se pondrán en funcionamiento los nuevos sistemas de control vial serán tres puntos que tienen un gran flujo de movilidad. Estas se ubicarán en la avenida Regional Oriental (en la vía La Seca); la autopista Medellín-Bogotá y la vía departamental Medellín-San Pedro de los Milagros, que se encuentra a la altura del corregimiento San Félix.

Las novedades que brindan estas cámaras en el municipio

De acuerdo con la administración del municipio de Bello, la implementación de estos equipos busca fortalecer la seguridad vial en la zona y tener la capacidad de detectar aquellos conductores que transiten con exceso de velocidad, manejen sin tener el SOAT vigente, no tengan actualizada la revisión técnico-mecánica al día y que se movilicen por espacios que no son permitidos por la alcaldía.

Asimismo, los agentes de tránsito y las autoridades competentes afirmaron que estas cámaras permitirán realizar la identificación de alguna infracción que esté vinculada con el adelantamiento en zonas prohibidas, movilizarse en andenes o separadores e incluso identificar a los conductores que no respetan las reglas de movilidad.

Conductores que excedan el límite de velocidad o no tengan documentos al día podrán ser identificados por las cámaras. Foto: Alcaldía de Bello - API

“Es nuestro interés que los actores viales cumplan con las normas de tránsito, no para evitar un comparendo, una multa o una sanción, sino como un acto de responsabilidad consigo mismo y con los demás. Lo que buscamos es que todos actuemos de manera responsable”, comentó el secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya.

Otra de las novedades que se presentan es el límite de velocidad en la vía Regional Occidental. De acuerdo con lo compartido por la administración, los vehículos que transiten por esta zona no pueden sobrepasar una velocidad superior a los 50 km/h.

La alcaldía de Bello propone como meta reducir los casos de siniestros viales y brindar un espacio más seguro para los conductores que diariamente transitan por las calles del municipio.