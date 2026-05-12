Marcas de carro como Tesla y Kia dan el golpe: el nuevo beneficio para eléctricos que los de gasolina no pueden tener

El conflicto entre Estados Unidos e Israel, que atacaron Irán, genera varias afectaciones en el mundo del sector automotor, y a la vez les da paso a nuevos sistemas de energía para este segmento.

Estos son los precios de los 10 carros más vendidos en Colombia en abril de 2026

De acuerdo con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, durante una presentación realizada en Viena, Austria, el mundo puede derivar en una transformación irreversible del mercado automotor, en el cual aumentará el desarrollo de transporte eléctrico y energía nuclear.

“Es demasiado pronto para determinar todas las reacciones a largo plazo, pero espero que los coches eléctricos reciban un gran impulso“, comentó Birol.

Estas declaraciones del director ejecutivo del AIE incitan a que varias marcas de automóviles como Tesla y Kia tengan mayores beneficios al ser empresas líderes en la movilidad eléctrica en el mundo.

¿Cómo los vehículos eléctricos tendrán un beneficio?

El cierre del estrecho de Ormuz genera un antes y un después en el mercado energético mundial; según información de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la pérdida en la oferta mundial de crudo ha alcanzado los 14 millones de barriles diarios (mbd), que representa cerca del 13,5 % de la media del consumo mundial previsto por la agencia durante el 2026.

Es ante estos hechos que varias entidades comienzan a buscar alternativas para no depender exclusivamente de los combustibles fósiles, que no solamente son importados de esta zona, sino de varios lugares en el mundo.

Marcas como Tesla se beneficiarán de la nueva llegada de energías sostenibles. Foto: Getty Images

El auge de carros eléctricos ocurre como una opción a utilizar energías renovables y ecológicas que pueden impactar favorablemente en varios mercados, consiguiendo una ventaja ante aquellos carros que aún utilizan combustibles tradicionales.

Entre los aspectos que les permiten conseguir mayores atributos están los impulsos estatales para implementar tecnologías energéticas no fósiles, provocar que conductores se interesen por adquirir carros menos expuestos a crisis energéticas en el mundo, reducir costos vinculados a combustibles tradicionales y generar una menor dependencia del petróleo.

El impacto de los carros eléctricos en el mundo y en Colombia

El mercado de vehículos eléctricos en el mundo transita principalmente por China, Europa y Estados Unidos.

Marcas de carro como Tesla y BYD son las principales exportadoras de carros eléctricos en el mundo, mientras otras empresas como Kia, Hyundai, BMW y Mercedes-Benz han comenzado a ampliar sus catálogos de modelos eléctricos.

Mientras tanto, en Colombia, según el más reciente reporte de Fenalco y la Andi, la llegada de estos vehículos cada vez es más notable junto con el interés de los ciudadanos del país. Entre los meses de enero y abril de 2026, un total de 14.541 carros eléctricos fueron matriculados, lo que representó un incremento del 207 % en comparación con lo ocurrido durante el año 2025.

Las empresas que mayor registro presentaron durante este periodo fueron Tesla y BYD. Asimismo, solamente en el mes de abril de 2026, 5.192 vehículos eléctricos fueron registrados en Colombia.