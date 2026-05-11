¿Adiós al líquido de frenos? La nueva tecnología que cambiará para siempre su carro

Cada año, el mundo va evolucionando, ya sea hacia el ámbito de salud, de economía o, en este caso, hacia el automotriz, ya que durante el pasar del tiempo, las empresas de estas áreas cada vez van forjando nuevas herramientas y tecnologías para brindar unas soluciones mucho más modernas hacia el mundo del automovilismo.

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Esto se puede observar por medio de asistencia en la conducción del vehículo, la implementación de motores y sistemas eléctricos para crear vehículos mucho más beneficiosos para el medio ambiente, etc. Sin embargo, un elemento que no ha presentado mayor avance en comparación con los demás son los frenos del vehículo, ya que la base de este sistema se ha mantenido durante varios años.

No obstante, este elemento probablemente se una junto a los demás componentes del carro que se han ido modernizando durante el transcurso de estos años, ya que la compañía Brembo ha realizado el anuncio del sistema Sensify, el cual es una nueva tecnología de mecanismo de frenado que se apoya en la IA (inteligencia artificial).

Los nuevos sistemas inteligentes continúan impulsando la modernización del sector automotor. Foto: Brembo - API

De acuerdo con lo mencionado por la compañía italiana, este sistema tendrá como objetivo reemplazar las partes de conexiones mecánicas del esquema hidráulico tradicional de los frenos con controles electrónicos que son capaces de gestionar el frenado del vehículo.

“Estamos soñando con un mundo libre de accidentes, donde los conductores, pasajeros y quienes rodean el vehículo puedan disfrutar de una completa tranquilidad. Con Sensify, revolucionamos el frenado, creando una nueva experiencia de conducción donde los datos y la interconectividad del vehículo redefinen los estándares de la movilidad futura”, menciona Brembo en su página web.

La tecnología “by wire” que cambiará el sistema de frenos en un carro

La compañía Brembo afirmó que una de sus mayores novedades en su sistema de frenado es que son “by wire”, es decir, una tecnología que es capaz de brindar mayor precisión al vehículo y reducir el índice de fallas que se pueden presentar en el circuito hidráulico tradicional que se ve en los automóviles.

Dentro de los sistemas convencionales, cuando un conductor pisa el pedal, el líquido de frenos comienza a transferir la fuerza hacia las ruedas del vehículo. Sin embargo, con la implementación del sistema Sensify, esta transferencia será realizada de manera electrónica, en donde se convertirá en una señal digital que se traslada en una red de cables hasta el mecanismo de frenado.

La tecnología “by wire” busca reemplazar componentes hidráulicos por controles electrónicos. Foto: Brembo - API

Asimismo, el sistema tendrá la capacidad de tener un módulo de control donde podrá revisar el estado y comportamiento de los frenos de manera inmediata, adaptándose a las necesidades que tiene cada rueda del vehículo. La meta de Brembo es que, por medio de esta tecnología, los carros sean capaces de tener frenadas más balanceadas y que se mantengan rectas cuando se realiza alguna acción de emergencia.

En cuanto a adaptabilidad, el nuevo sistema de frenados tiene la habilidad de ajustarse a cualquier clase de fabricación, plataformas y tipos de vehículos, ya sean aquellos que hacen uso de combustibles tradicionales como gasolina o carros eléctricos e híbridos.