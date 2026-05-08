¿Qué hacer cuando el carro no arranca? Estas son las causas más comunes

A todos los conductores les ha pasado alguna vez que se subieron al carro y, al prenderlo, no arrancó. Este problema común puede tener un gran número de causas que van desde problemas mecánicos a internos en los dispositivos del vehículo.

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Para muchos, este momento causa ansiedad y apuro. Por esa razón, KIA creó una guía en la cual busca despejar las dudas de los conductores y ayudarlos a encontrar la solución de manera rápida y fácil.

Lo primero que indica la marca de carros es evitar los intentos seguidos. Es importante observar qué sucede para identificar el origen del problema. Al prestar atención al sonido, se pueden encontrar muchas pistas.

Si el carro no emite ningún ruido puede ser una falla de batería o del interruptor de encendido. Si hay un clic, puede ser un problema en el motor de arranque. Si el motor gira sin prender, entonces habría que revisar el sistema de encendido o el combustible.

Para continuar la revisión hay que realizar estos pasos:

Confirmar que el tablero encienda.

Revisar la intensidad de los faros.

Verificar que haya combustible en el tanque.

Escuchar en caso de que haya clics o intento de giro.

Mirar que la palanca esté en “P” o “N” en automáticos.

Verificar la llave inteligente en los carros con botón de encendido.

Pasar energía a la batería con cables puede solucionar el problema de un carro que no arranca. Foto: Getty Images

¿Cuáles son las causas más comunes?

Existen un gran número de razones por las que un vehículo no arranca. Una de las principales es la batería descargada o en mal estado. Para identificar este problema, hay que revisar si el tablero está apagado y si el vehículo se nota sin energía. Otras causas son:

Falla en el motor de arranque: para saberlo a ciencia cierta, hay que girar la llave y escuchar con atención. Si aparece un clic sin reacción del motor, es porque está fallando.

para saberlo a ciencia cierta, hay que girar la llave y escuchar con atención. Si aparece un clic sin reacción del motor, es porque está fallando. Falta de combustible.

Problema en el alternador: cuando el carro enciende con ayuda y falla en poco tiempo, es una señal de que algo falla en el alternador. Su trabajo es mantener la batería cargada cuando funciona el motor.

cuando el carro enciende con ayuda y falla en poco tiempo, es una señal de que algo falla en el alternador. Su trabajo es mantener la batería cargada cuando funciona el motor. Bujías desgastadas: estas generan chispa para prender la mezcla de aire y combustible. Si no están en estado óptimo, el arranque puede fallar.

estas generan chispa para prender la mezcla de aire y combustible. Si no están en estado óptimo, el arranque puede fallar. Fallo en el interruptor de encendido: cuando esto sucede, el carro no emite ninguna señal al prenderlo, incluso si arrancan otros sistemas. Esto se debe a que el interruptor se encarga de que la energía fluya hacia la marcha del motor.

cuando esto sucede, el carro no emite ninguna señal al prenderlo, incluso si arrancan otros sistemas. Esto se debe a que el interruptor se encarga de que la energía fluya hacia la marcha del motor. Averías en el sistema de combustible: esto incluye fallas en la bomba o en los inyectores. En este caso, el motor gira sin llegar a encender. Si se repite en muchas ocasiones, el vehículo debe ser revisado inmediatamente.

¿Cómo solucionarlo?

Es importante recordar que no todas las fallas pueden ser solucionadas en casa sin ayuda de un profesional. Sin embargo, algunas medidas pueden ayudar al proceso.

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Si es una falla de batería, se puede intentar pasar corriente con cables auxiliares. Si solo hay un clic, se recomienda detenerse debido a que repetidos intentos solo dañarán más los componentes del vehículo.

En ocasiones el indicador de combustible puede fallar y el tanque puede estar más vacío de lo que cree el conductor. Por esta razón, es necesario revisarlo.

KIA recomienda detener el carro cuando las fallas son intermitentes. Si empeora progresivamente, parar la conducción es la mejor opción para evitar problemas futuros.

Si no logra identificar la causa y la falla persiste, es momento de buscar asistencia técnica. Algunas recomendaciones adicionales son usar carburante de calidad, no conducir con el tanque en reserva y cambiar el filtro de combustible.