Cumplir las normas de seguridad vial y de tránsito a la hora de conducir puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Además de las reglas conocidas, existen consejos que pueden mejorar la seguridad de los conductores a la hora de manejar.

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Un detalle que muchos pasan por alto es el uso de calzado adecuado. Utilizar los zapatos incorrectos puede dificultar la acción de manejar y complicar maniobras básicas como frenar o acelerar.

En momentos de riesgo, un buen zapato puede marcar la diferencia a la hora de frenar de emergencia o utilizar el pedal indicado. También es importante garantizar que el conductor se sienta cómodo con su calzado, sobre todo en viajes largos sin paradas. Si causan rozaduras o dolor, el chofer se puede desconcentrar de la vía.

La marca alemana de carros BMW ha explicado la importancia de utilizar zapatos correctos para facilitar las acciones de manejo.

¿Qué zapatos usar?

El portal Motor Mapfre realizó una guía de consejos para que los conductores sepan qué zapatos usar a la hora de ponerse frente al volante. La primera recomendación es buscar calzados cerrados y ajustados para evitar quedar enganchados en los pedales.

El tipo de zapatos puede influir en casos de emergencia para conductores. Foto: Getty Images

También se sugiere utilizar zapatos con cordones o cierres justos, sin adornos sueltos que puedan enredarse. En cuanto a la suela, las antideslizantes tienen ventajas porque permiten que haya tracción con los pedales.

Para Ford, los zapatos que pueden causar riesgos en la vía son los que se desplazan fácilmente, como las sandalias. Además, podrían generar reacciones tardías.

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Otro que no es recomendado por la marca estadounidense son los tacones, debido a que cambian el ángulo del pie. Tampoco las botas de senderismo, que son pesadas y disminuyen la sensibilidad de los pies.

Los preferidos entre los expertos son las zapatillas deportivas, el calzado específico de conducción y algunos tipos de mocasines.