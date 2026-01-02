Estados Unidos

IRS aprueba deducción fiscal que alivia a conductores que compren autos nuevos

El IRS permite deducir los intereses de préstamos de autos nuevos ensamblados en EE. UU., impulsando la compra de vehículos nacionales.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de enero de 2026, 7:15 p. m.
Conductores en Estados Unidos podrían ver un alivio fiscal
Conductores en Estados Unidos podrían ver un alivio fiscal Foto: Getty Images

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una guía formal para implementar una deducción fiscal dirigida a millones de conductores estadounidenses, en medio de la próxima temporada de declaración de impuestos.

La medida, parte de la legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act, busca incentivar la compra de autos ensamblados en Estados Unidos y ofrecer reembolsos fiscales más altos a los contribuyentes elegibles.

Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

Detalles de la deducción y límites de elegibilidad

La deducción, conocida como No Tax on Car Loan Interest, permite a los contribuyentes deducir hasta 10.000 dólares anuales de los intereses pagados en préstamos, para la compra de vehículos nuevos ensamblados en Estados Unidos.

Solo aplican préstamos adquiridos después del 31 de diciembre de 2024, y los vehículos deben ser para uso personal.

Noticias Estados Unidos

Sacrifican a dos pumas que habrían atacado a una mujer hasta causarle la muerte, mientras ella hacía senderismo en un parque de EE. UU.

Deportes

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

Noticias Estados Unidos

Ojo al dato: enviar dinero desde EE. UU. será más caro a partir enero

Noticias Estados Unidos

A vísperas del Mundial: ciudadanos de África y Medio Oriente, entre los afectados por restricciones migratorias en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

Noticias Estados Unidos

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

Noticias Estados Unidos

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Nación

“Aviso a todos los gobiernos de la zona”: este es el mensaje del presidente Gustavo Petro tras nuevo bombardeo a lancha en el Pacífico

Esta deducción se puede reclamar independientemente de si el contribuyente detalla sus deducciones o utiliza la deducción estándar, simplificando el proceso para muchos contribuyentes, de acuerdo a lo que se explica en un artículo de Newswek.

El presidente Donald Trump celebró la medida y destacó que quienes compren autos hechos en EE. UU. y los financien podrán deducir los intereses del préstamo en sus impuestos.

“Es un cambio de juego para la industria automotriz”, aseguró, subrayando el impacto positivo que esta deducción podría tener en el sector y en los consumidores.

Impacto esperado en contribuyentes y la industria

Con esta deducción, se espera un aumento en los reembolsos promedio y un impulso para la industria automotriz nacional, que ha enfrentado desafíos por la inflación y la disminución de ventas en años recientes, según informa Newsweek.

Preparadores de impuestos y grupos de consumidores analizan los detalles para maximizar los beneficios de los contribuyentes elegibles y garantizar que cumplan con los requisitos del IRS.

Expertos fiscales advierten que quienes compren autos usados o no cumplan con los criterios del préstamo podrían quedar fuera de los beneficios, lo que limita parcialmente el alcance de la medida.

IRS revisará contenido de Only Fans para fines tributarios y desata fuerte controversia

El IRS también abrió un período de comentarios hasta el 2 de febrero de 2026, buscando perfeccionar la aplicación de esta deducción.

Por otra parte, la medida también busca incentivar la economía interna, fomentando que más estadounidenses compren vehículos ensamblados en el país y apoyando a los fabricantes locales.

Analistas destacan que, además del beneficio fiscal directo para los conductores, esta deducción podría generar un efecto multiplicador en ventas y producción, consolidando la industria automotriz estadounidense frente a la competencia extranjera y promoviendo empleo en plantas de ensamblaje.

Más de Noticias Estados Unidos

Colorado + Senderismo

Sacrifican a dos pumas que habrían atacado a una mujer hasta causarle la muerte, mientras ella hacía senderismo en un parque de EE. UU.

Jalen Green The Suns NBA

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

El gobierno de EE. UU. aplica un impuesto a remesas en efectivo y cheques desde este 2026

Ojo al dato: enviar dinero desde EE. UU. será más caro a partir enero

x

A vísperas del Mundial: ciudadanos de África y Medio Oriente, entre los afectados por restricciones migratorias en EE. UU.

x

IRS aprueba deducción fiscal que alivia a conductores que compren autos nuevos

Ley permite despido de empleados enfermos en Colombia en estos casos: ¿Qué deben saber?.

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

La campaña de 100 millones de dólares para atraer nuevo personal en 2026.

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

x

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Delegados del Seguro Social de Estados Unidos atenderán personalmente a beneficiarios en San Salvador del 26 al 29 de enero de 2026.

El país de Latinoamérica que tendrá asistencia del Seguro Social de Estados Unidos en enero 2026

Se recomienda revisar las políticas internas y contratos para evitar conflictos entre empleados y empleadores

Doctores colombianos detenidos en Chile: implicados en vender licencias médicas a funcionarios públicos

Noticias Destacadas