Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

El IRS comenzará a aceptar declaraciones a finales de enero de 2026 y habrá plazo hasta el 15 de abril para presentar la declaración y pagar los impuestos.

Sin embargo, es posible solicitar una extensión para la presentación de la declaración de impuestos a través del formulario 4868.

Cumplir con las obligaciones fiscales a tiempo le puede ahorrar dinero | Foto: Adobe Stock

De igual manera, aun cuando se solicite la extensión, se debe efectuar el pago de lo adeudado dentro de la fecha límite de abril; es decir, la extensión aplica solo para la presentación de la declaración, más no para el pago de los impuestos pendientes.

Incumplir los plazos puede acarrear multas e intereses que incrementan el valor final a pagar. Además, no cumplir con las fechas podría hacer que se pierda el derecho a solicitar reembolsos.

Los contribuyentes disponen de tres años para solicitar reembolsos si tienen dinero a favor. Es importante preparar con anticipación todos los documentos correspondientes para evitar incumplimientos que puedan afectar, de una u otra manera, el bolsillo.

Fechas importantes