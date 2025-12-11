Suscribirse

Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

Las fechas clave del IRS para la presentación de las correspondientes declaraciones, pagos y solicitudes de reembolsos.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

11 de diciembre de 2025, 5:03 p. m.
Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.
El IRS comenzará a aceptar declaraciones a finales de enero de 2026 y habrá plazo hasta el 15 de abril para presentar la declaración y pagar los impuestos.

Sin embargo, es posible solicitar una extensión para la presentación de la declaración de impuestos a través del formulario 4868.

De igual manera, aun cuando se solicite la extensión, se debe efectuar el pago de lo adeudado dentro de la fecha límite de abril; es decir, la extensión aplica solo para la presentación de la declaración, más no para el pago de los impuestos pendientes.

Incumplir los plazos puede acarrear multas e intereses que incrementan el valor final a pagar. Además, no cumplir con las fechas podría hacer que se pierda el derecho a solicitar reembolsos.

Los contribuyentes disponen de tres años para solicitar reembolsos si tienen dinero a favor. Es importante preparar con anticipación todos los documentos correspondientes para evitar incumplimientos que puedan afectar, de una u otra manera, el bolsillo.

Fechas importantes

  • 15 de enero de 2026: vencimiento para el pago de impuestos estimados del cuarto trimestre de 2025, aplicable para aquellos que realicen pagos trimestrales.
  • 31 de enero de 2026: fecha límite para que los empleadores hagan la entrega de los formularios W-2 y 1099-NEC a sus trabajadores.
  • 1 de abril de 2026: fecha límite para la primera distribución mínima obligatoria para personas que hayan cumplido 73 años en 2025.
  • 15 de abril de 2026: fecha límite para presentar la declaración de impuestos y hacer pagos correspondientes; presentar reporte de cuentas bancarias extranjeras (FBAR/FinCEN 114); pagar los impuestos estimados del primer trimestre del 2026, para individuos y corporaciones.
  • 15 de junio de 2026: fecha límite para hacer el pago de los impuestos estimados para el segundo trimestre del 2026, para individuos y corporaciones.
  • 15 de septiembre de 2026: fecha límite para hacer el pago de los impuestos estimados para el tercer trimestre del 2026, para individuos y corporaciones.
  • 15 de octubre de 2026: fecha límite para la presentación de la declaración para aquellos que solicitaron la extensión por medio del formulario 4868.
  • 15 de diciembre de 2026: fecha límite para hacer el pago de los impuestos estimados para el cuarto trimestre de 2026 para corporaciones.
  • 15 de enero de 2027: fecha límite para hacer el pago de los impuestos estimados para el cuarto trimestre de 2026 para individuos.

