El abogado de Cilia Flores, Mark Donnelly, le dijo al juez Hellerstein que la esposa de Nicolás Maduro padece una afección cardíaca y solicitó la ayuda del tribunal para garantizar que se le realice un electrocardiograma en la cárcel donde se encuentra detenida, según reportó Reuters.

Donald Trump habló del juicio a Nicolás Maduro e hizo un sorpresivo anuncio sobre sus cargos

Flores enfrenta cargos en Estados Unidos vinculados al narcotráfico internacional, en un proceso en el que también está implicado Nicolás Maduro.

Entre las acusaciones más graves figura la conspiración para cometer narcoterrorismo, que implica presuntamente colaborar en el envío de grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense.

FILE - Venezuela's President Nicolas Maduro hugs first lady Cilia Flores during an event at Bolivar Square in Caracas, Venezuela, Feb. 7, 2019. (AP Photo/Ariana Cubillos, File) Foto: AP

Además, se le atribuyen delitos relacionados con la coordinación y apoyo logístico de operaciones de narcotráfico, así como la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Estas acusaciones sostienen que Flores habría tenido un papel activo o de colaboración en redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Histórico juicio a Nicolás Maduro | Alvin Hellerstein, el adulto mayor que estará a cargo

Los fiscales consideran que existía una estructura organizada para facilitar estas actividades ilícitas, en la cual ella habría participado directa o indirectamente, según los argumentos presentados en el proceso judicial que actualmente se desarrolla.

En la audiencia de hoy, el magistrado federal estadounidense Alvin Hellerstein expresó dudas respecto a la justificación de Estados Unidos para bloquear el uso de fondos venezolanos destinados a cubrir la defensa legal de Maduro.

Cilia Flores y Nicolás Maduro Foto: AP

No obstante, dejó entrever que esa circunstancia no sería suficiente para anular el proceso por narcotráfico en su contra, tal como lo sostenía su equipo de defensa.

Durante la audiencia, realizada en un tribunal federal de Manhattan, tanto Maduro como Flores comparecieron vistiendo uniformes penitenciarios de color beige.

Ambos se declararon no culpables de los delitos imputados —entre ellos, conspiración vinculada al narcoterrorismo— y continúan detenidos en Brooklyn mientras esperan el juicio.

NUEVA YORK, NY - 5 de enero: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aparecen esposados ​​tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltados por agentes federales fuertemente armados, mientras se dirigen a un vehículo blindado hacia un tribunal federal en Manhattan el 5 de enero de 2026 en la ciudad de Nueva York. Foto: GC Images

Por último, habían solicitado al juez que retirara los cargos, argumentando que la imposibilidad de acceder a recursos del Estado venezolano afectaba su derecho constitucional a elegir libremente a su abogado.

El Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó su respaldo al expresidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores mediante un comunicado difundido mientras ambos comparecían ante una corte en Nueva York.

En ese pronunciamiento, la organización oficialista reiteró su apoyo y llamó a acompañarlos políticamente en medio del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos.