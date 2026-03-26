Estados Unidos

Sorpresiva declaración del hijo de Nicolás Maduro sobre el proceso judicial de su padre en Nueva York

Nicolás Maduro enfrenta a la justicia de EE. UU. después de su captura el 3 de enero de 2026.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

26 de marzo de 2026, 12:25 p. m.
Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York.
Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York. Foto: AFP/GC Images

El 26 de marzo, Nicolás Maduro compareció por segunda vez frente a la Justicia de Estados Unidos tras su captura en el mes de enero. Su proceso está dado a responder por los cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

La agenda del día se centró en la búsqueda de desestimar los cargos por narcotráfico en su contra ante la imposibilidad de sufragar los costes del proceso. El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

En medio de la expectativa por esta audiencia, el hijo del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro dijo a la AFP que confía en el sistema legal de Estados Unidos, aunque insistió en los “vestigios de ilegitimidad” del proceso porque se origina con su “secuestro” en una operación militar ordenada desde Washington.

El proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sumó un nuevo capítulo este 19 de marzo.
El proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sumó un nuevo capítulo este 26 de marzo. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (SEMANA) y (Bandera de los estados unidos)

Nosotros aspiramos a que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos”, señaló el diputado Nicolás Maduro Guerra, conocido popularmente como “Nicolasito”.

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“Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo”, añadió. “Tiene inmunidad mundial, según el convenio de Ginebra, el convenio de Viena”.

Por otra parte, el hijo de Maduro ha sido insistente con el ansiado regreso del dictador a Venezuela, sentimiento que comparte con toda la cúpula chavista.

Día clave en el juicio contra Nicolás Maduro: el derrocado dictador venezolano se presenta ante un juez en Nueva York

Nosotros esperamos que desestimen los cargos, pero es un poco improbable, es improbable”, indicó. “Y esperamos, bueno, que se le permita su defensa, que se le permita tener la voz”.

Por otra parte, publicó en X el siguiente mensaje: “Más allá de la presidencia existe un hombre de fe, un obrero que se reconoce como hijo de Dios. Bajo su bendición seguimos adelante, trabajando en beneficio del pueblo. La fe nos impulsa y la verdad nos guía. ¡Nicolás y Cilia! #VanAVolver“.

“Nicolasito” también se ha encargado de compartir las últimas novedades sobre el estado de su padre, detenido en la prisión de Brooklyn. En los últimos días le manifestó a Telesur que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, “están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza”.

Sin embargo, el abogado de Cilia Flores, Mark Donnelly, le dijo al juez Hellerstein que la esposa del dictador Maduro padece una afección cardíaca y solicitó la ayuda del tribunal para garantizar que se le realice un electrocardiograma en la cárcel donde se encuentra detenida, según un reporte de Reuters.

*Con información de AFP.