Justicia de EE. UU. toma decisión clave sobre audiencia de Nicolás Maduro: se pronunció tras petición de la fiscalía

La próxima cita legal del dictador venezolano, Nicolás Maduro, junto a su cónyuge Cilia Flores —inicialmente pautada para el 30 de junio— sufrió una prórroga hasta el 22 de julio.

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Esta modificación fue requerida por Jay Clayton, acusador público del Distrito Sur de Nueva York.

Mediante una misiva remitida este lunes, el Ministerio Público, contando con el beneplácito del equipo legal de los imputados, solicitó dicho retraso al magistrado a cargo, Alvin K. Hellerstein.

El 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, en los edificios del régimen la bandera fue izada a media asta. Foto: GETTY IMAGES

La justificación central para este cambio de cronograma apunta a eludir contratiempos operativos y de agenda, garantizando así el traslado resguardado y las estrictas medidas de protección requeridas para la jornada.

Además, en la carta se aclaró que los días que van desde el 30 de junio hasta la nueva cita no se van a contar dentro del plazo que exige la Ley de Juicio Rápido.

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El líder chavista, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano sigue pidiendo su liberación al considerar, además, que cuenta con inmunidad por ser el jefe de Estado del país.

La operación militar contra Venezuela ha sido criticada por numerosos países y organismos, entre ellos Naciones Unidas, que afirmó que contraviene el Derecho Internacional y no respeta los principios de la Carta de la ONU.

Nicolás Maduro difundió un mensaje por el Domingo de Resurrección a través de redes sociales, en el que apeló a la fe y la esperanza en medio de su situación judicial en Estados Unidos. Foto: Foto:Colprensa/ AP

Así, afirmó que su Carta fundacional consagra “la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, por lo que recuerda que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento de “todas las disposiciones” de la misma.

Cabe recordar que las autoridades del Departamento de Justicia ordenaron a fiscales federales en Miami abrir una nueva investigación criminal contra Nicolás Maduro, detenido en Brooklyn desde enero, en medio de preocupaciones internas sobre la solidez del caso que ya pesa sobre él en Nueva York, reveló este martes CBS News citando múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

La nueva investigación fue abierta formalmente alrededor de marzo y Michael Berger, un respetado fiscal con sede en Miami especializado en casos criminales internacionales, fue asignado para supervisarla junto a varios agentes del FBI e Investigaciones de Seguridad Nacional.

Maduro, entre tanto, ha enviado algunos mensajes desde prisión a través de la plataforma de X, en su mayoría mensajes religiosos al pueblo de Venezuela.

En uno de ellos Maduro pidió “por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: AP

“Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos y fuerza para seguir adelante. Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad. Siempre estamos con ustedes”, concluye el mensaje, que firma como “presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.