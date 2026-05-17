Deportación de Alex Saab: el golpe a los aliados de Nicolás Maduro en Venezuela. Así ha cambiado Delcy Rodríguez el gabinete

Alex Saab fue deportado a Estados Unidos este sábado, 16 de mayo, luego de que se conociera un comunicado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Venezuela.

“El mismo régimen que entrega a Alex Saab es el que me ha perseguido a mí por haberlo investigado”

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”, así lo indicó el Saime a través de un comunicado.

Ante la noticia, uno de los primeros en reaccionar fue Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, quien estuvo preso en una cárcel en Venezuela y recobró su libertad gracias a la caída del dictador Nicolás Maduro y las negociaciones posteriores de los Estados Unidos.

Alex Saab es conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, quien ahora está en una cárcel en EE. UU. Foto: afp

“Alex Saab es un criminal que hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos. Se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación”, dijo.

Saab, quien estaba recluido en la prisión El Helicoide, en Caracas, se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional, pero fue destituido por la presidenta interina Delcy Rodríguez en enero de este año.

Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos: Gobierno de Venezuela confirmó la noticia

La detención y deportación de Saab hace parte de una serie de cambios que se han realizado en el gobierno venezolano desde que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Las negociaciones para su extradición

Una investigación de The New York Times, publicada el pasado mes de marzo, revelaba las negociaciones que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump estaba realizando con el régimen chavista para lograr la extradición del testaferro de Nicolás Maduro.

El diario señalaba que fiscales en Miami habían presentado una acusación formal contra el empresario colombiano por cargos de corrupción en enero, y siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el caso confirmaron que las negociaciones sobre su envío a Estados Unidos se encontraba en fase avanzada, aunque sin decisión definitiva para ese momento.

Alex Saab se encontraba detenido en El Helicoide, en Caracas, mientras que la Casa Blanca negociaba su extradicción con el régimen chavista. (AP Photo/Matias Delacroix) Foto: AP

NYT también señaló que, en los últimos cuatro meses, más de 17 ministros han sido cambiados y aliados clave de Maduro han sido despedidos o detenidos.

Además de detallar que dos personas cercanas a la familia del expresidente creen que la renovada persecución contra Saab busca fortalecer el caso penal contra Maduro, quien será juzgado en un tribunal federal en Nueva York por cargos de narcotráfico.

El medio norteamericano aseguró que se trataba de una purga “gradual y discreta” a los socios que respaldaron a Maduro. Además, señalaron que la Casa Blanca estaría detrás de la orden y habría dado instrucciones a Rodríguez de cambiar la cúpula dirigente.

Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada del pasado 3 de enero tras meses de tensión con Estados Unidos. El exmandatario ahora se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde deberá responder por los delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y vínculos con grupos ilegales.

Delcy Rodríguez ha hecho parte del gobierno venezolano desde 2003. Foto: AFP

Tras su detención, Delcy Rodríguez fue elegida por Estados Unidos como la presidenta encargada del país. Desde entonces, ha cambiado a 17 ministros y sustituido a cuatro comandantes de las fuerzas militares. Además, autorizó la detención y deportación de Alex Saab.

De acuerdo con NYT ha alejado a familiares y amigos de Maduro, a quienes ha despedido o apartado de contratos con el gobierno. El pasado 20 de marzo anunció relevos en las Regiones de Defensa Integral (REDI) y cambios de liderazgo en el Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia.

“El mismo régimen que entrega a Alex Saab es el que me ha perseguido a mí por haberlo investigado”

La preocupación de los aliados

Así mismo, fue destituido Vladimir Padrino López, una de las figuras clave del chavismo y quien fue ministro de Defensa durante 12 años. Tras el cambio, fue asignado para liderar la cartera de Agricultura Productiva y Tierras.

Vladimir Padrino fue destituido en marzo de 2026 tras 12 años como Ministro de Defensa de Venezuela. Foto: dpa/picture alliance via Getty Images

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, señaló Rodríguez en un mensaje publicado en X.

Los aliados cercanos a Nicolás Maduro estarían preocupados por los cambios en el gobierno. Fuentes de Venezuela indican que su círculo no estaba preparado para la detención del mandatario y que no esperaban que una funcionaria del chavismo, como Delcy Rodríguez, fuera impulsada por la Casa Blanca.

“Más de una docena de personas hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato por temor a represalias. Algunas afirmaron haber estado bajo vigilancia de la policía secreta venezolana desde el derrocamiento de Maduro”, señaló el medio.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, y Yosser Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, habrían sido apartados del gobierno. A esto se suma la destitución del exfiscal general Tarek William Saab y la detención de Raúl Gorrín y Wilmer Ruperti.