Lula y Flávio Bolsonaro lanzan su campaña electoral entre el desencanto de los brasileños

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro lanzan sus campañas electorales este domingo, bajo la alargada sombra de Donald Trump.

A los 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva oficializa su candidatura a la reelección: “Estoy muy entero”

Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre de nuevo muy polarizados, en una contienda que deja a muchos votantes con una sensación de “déjà vu”.

Pero esta vez con el presidente de Estados Unidos como posible factor desequilibrante. El republicano ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en elecciones en Latinoamérica, la última de ellas en Colombia.

La campaña tiene cambios menores en el reparto respecto a las presidenciales de 2022.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en São Paulo. Foto: AFP

Lula, de 80 años, que busca un cuarto mandato no consecutivo, se enfrenta al hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

“La campaña está muy floja. Los candidatos presidenciales, todos son malos. No voy a votar por (Lula) ni por Bolsonaro. ¡Ni siquiera sé qué voy a hacer!”, dijo a la AFP Rosalie Lourecal, una vendedora de 53 años en un mercado de Rio de Janeiro.

Un sondeo de la encuestadora Quaest mostró el viernes que, en una probable segunda vuelta, Lula obtendría el 43% de los votos frente al 40% de Bolsonaro.

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Ambos favoritos tienen tasas de rechazo superiores al 50 %, por lo que la disputa se concentrará en un pequeño grupo de votantes independientes.

Lula: “Trump, no se meta”

Lula iniciará su campaña con un mitin en la cuna de su carrera política, São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde se dirigió a multitudes como sindicalista en la década de 1970.

El veterano líder regresó al poder en 2023 tras haber sido encarcelado por condenas por corrupción que luego fueron anuladas.

En su tercer mandato, presume de un crecimiento de los programas sociales, una profunda reforma del sistema tributario y la caída de la deforestación en la Amazonía.

Lula da Silva y Donald Trump Foto: Getty Images

Pero el debate lo dominan las tensiones con Estados Unidos y los aranceles impuestos a Brasil.

Lula dijo el viernes que quería decirle a Trump, aliado de Bolsonaro padre: “No se meta en los asuntos de Brasil, especialmente en lo que respecta a las elecciones. Si se mete, va a perder”.

El izquierdista quiere erigirse en defensor de la soberanía nacional y promete priorizar la lucha contra el crimen organizado.

La violencia es la principal preocupación de los votantes, según Quaest, muy por delante de la economía, en segundo lugar.

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Bolsonaro 2.0

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue designado candidato de la derecha después de que su padre fuera encarcelado por intentar un golpe de Estado contra Lula cuando perdió la reelección en 2022.

Se presenta como una versión “más moderada” del ultraderechista, a la vez que reivindica el legado de su padre, todavía líder indiscutible del conservadurismo brasileño.

Bolsonaro ha instado a sus seguidores a llevar una camiseta con la imagen de su padre en el mitin del domingo en la playa de Copacabana, en Rio, donde este solía congregar multitudes.

Flavio y Jair Bolsonaro en un evento público en Brasil. Foto: AP. Eraldo Peres.

Dice que quiere “rescatar” Brasil, promete mano dura contra el crimen y dar prioridad a la responsabilidad fiscal.

“Voy a votar al hijo de Bolsonaro”, dijo William Ramos, de 40 años, dueño de una empresa de transporte escolar.

Se burló de la promesa de campaña de Lula de que los brasileños volverían a comer picaña, un popular corte de carne vacuna cuyo precio sigue fuera del alcance de muchos.

Según datos oficiales, la tasa de pobreza es la más baja desde que se iniciaron los registros en 2012.

La economía creció por encima del 3 %, el desempleo está en mínimos históricos y la inflación bajó.

El video creado con IA de Jair Bolsonaro que pone en aprietos la campaña de su hijo en Brasil

Pero muchos brasileños no perciben una mejora. “Una persona que gana el salario mínimo no tiene condiciones de alimentarse bien ni de tener una calidad de vida decente”, afirmó Ramos.

Jairo Nicolau, profesor de la Fundación Getulio Vargas, dijo a la AFP que las mujeres serán clave en las elecciones.

Constituyen el 53 % de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022.

*Con información de AFP