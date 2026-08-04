Gobierno brasileño califica como medida “hostil” la revocación de la visa a su embajadora en Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. La medida obedece a la ausencia del beneplácito del gobierno brasileño para la designación del embajador estadounidense, Daniel Pérez, propuesto por la administración del presidente Donald Trump.

A los 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva oficializa su candidatura a la reelección: “Estoy muy entero”

Frente a la decisión de la Casa Blanca, la presidencia de Brasil emitió un comunicado rechazando la actuación diplomática. El gobierno brasileño calificó el hecho como “escalada de medidas hostiles” por parte del gobierno de Donald Trump. Señalando que la candidatura del representante estadounidense se encuentra en proceso de revisión.

Iván Cepeda se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva: “Pude trasmitirle la admiración”

Respecto al estatus de la diplomática sudamericana, un portavoz del Departamento de Estado precisó que “la medida no implica la expulsión de la funcionaria del país, quien podrá permanecer en territorio estadounidense a la espera de que se otorgue el beneplácito a nuestro embajador”.

Escalada deliberada

La controversia se enmarca en las restricciones aplicadas por ambas naciones en materia de representación e interferencia política. El gobierno de Brasil atribuye las decisiones de Washington a un intento de influir en los comicios presidenciales, programados para el mes de octubre entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (D) se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump (I) en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. Foto: Anadolu via Getty Images

Previamente, la administración brasileña había denegado el ingreso a dos funcionarios estadounidenses que buscaban reunirse con autoridades electorales. El Departamento de Estado indicó que aplicará reciprocidad en las limitaciones a diplomáticos, aunque manifestó su intención de mantener los canales bilaterales abiertos.

En el ámbito económico, la administración de Estados Unidos aplicó medidas arancelarias a productos procedentes de territorio brasileño durante este mes. Las sanciones comerciales se suman a decisiones previas adoptadas por Washington, afectando el intercambio de bienes entre los dos países.

Tensiones entre las dos naciones

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente de Brasil Foto: GETTY IMAGES

Sobre el estado general de los vínculos entre las dos naciones, el gobierno brasileño ha reiterado la defensa de la soberanía en sus procesos internos. El presidente Lula da Silva advirtió sobre la inconveniencia de intervenciones externas en las elecciones nacionales, durante una intervención pública realizada en São Paulo.

Por parte de la diplomacia estadounidense, la representación del Departamento de Estado señaló conocer “una gran importancia a la relación con Brasil y respetamos la decisión del pueblo brasileño en comicios libres”.

*Realizado con información de AFP*