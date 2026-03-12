Confidenciales

Iván Cepeda se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva: “Pude trasmitirle la admiración”

El candidato presidencial viajó hasta ese país para el encuentro con el mandatario brasileño.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 3:16 p. m.
Iván Cepeda y Lula da Silva se encontraron en Brasil.
Iván Cepeda y Lula da Silva se encontraron en Brasil. Foto: Iván Cepeda

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió en el Palacio del Planalto, en Brasilia, al candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

“Reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En el Palacio del Planalto, en Brasilia, tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pude trasmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Mi agradecimiento por este productivo encuentro”, afirmó Cepeda junto a una foto de ambos.

Se trata de una imagen y un encuentro que confirma que el camino que tomará Cepeda va acorde a sus principios e ideologías. Se sabe que Lula ha sido cercano al presidente Gustavo Petro y hace parte de los mandatarios de corriente de izquierda en la región.

Cepeda viajó a Brasil luego de haber inscrito su candidatura en las últimas horas en la Registraduría junto a Aida Quilcué, quien será su fórmula vicepresidencial y refleja lo que quiere transmitir Cepeda, que es apelar a las ideas del Pacto Histórico y a las bases sociales que quieren representar.

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Política

Política

Deportes

