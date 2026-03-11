“Va a ser más cada vez más claro que la competencia es entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Abelardo está bajando fuertemente”

Enrique Peñalosa, exprecandidato a la Presidencia de la República, también exalcalde de Bogotá, habló con El Debate, de SEMANA. En la entrevista, consideró que, con miras a los comicios de mayo, la senadora Paloma Valencia tomará fuerza y el pulso será contra Iván Cepeda. No como ahora, dijo, que la gente ve el panorama de Cepeda contra Abelardo de la Espriella.

“Mire, todo lo que los expertos decían, lo que yo vi de varios expertos. Analistas políticos decían que si sacaba 3 millones de votos era un resultado malo. Que si sacaba 4 millones era un resultado bueno. Y que si sacaba 5 millones de votos era un resultado excelente y sacó mucho más de 5 millones de votos, entonces claramente fue un resultado arrollador y también para Paloma Valencia, pues un resultado impresionante, pero también para Juan Daniel Oviedo porque Juan Daniel Oviedo sacó 1.300.000 votos, una votación gigantesca”, aseguró.

“Entonces, Paloma Valencia sacó el doble de votos, más del doble de votos de los que tuvo Iván Cepeda. Y si, además de eso, le sumamos los de Juan Daniel Oviedo, entonces es algo muy importante y ahora lo que yo creería es que en las próximas semanas va a ser cada vez más claro que la competencia es entre Iván Cepeda y Paloma Valencia”, agregó Peñalosa.

“Yo creo que Abelardo está bajando fuertemente. Creo que a veces estos fenómenos que crecen tan rápido también se caen muy rápido. Es como los árboles, las matas que crecen muy rápido, a veces, no duran tanto tiempo. Entonces, yo veo que él es muy hábil para, es casi que un concierto de rock, ¿no? el show, las luces, la cosa y demás, pero yo creo que a Paloma se le ve más sustancia. Tiene toda una estructura de esta gran consulta, que es la estructura de Centro Democrático. Paloma es alguien que lleva dando batallas aguerridas en el Congreso, en el Senado, durante años, conoce el Estado colombiano", aseveró.

“Entonces, yo creo que eso es una mayor garantía para lograr esa Colombia que todos queremos, esa Colombia segura donde la gente gane más y donde arreglemos problemas como el de la salud, con buena gerencia y con cero corrupción”, puntualizó sobre el particular.

Peñalosa también dijo que, en caso de que Juan Daniel Oviedo no termine siendo la fórmula, bien podría ser el exministro Alejandro Gaviria. “Juan Daniel me parece perfecto y si es alguien distinto, por ejemplo, hay otras personas muy valiosas como Alejandro Gaviria. Incluso, estuvo de ministro de Petro y todo, ¿no? Pero aún así creo que es alguien que es muy capaz, preparado y absolutamente honesto y que también sería un gran vicepresidente. Por ejemplo, yo no tengo una idea, Paloma escogerá al que se lo ocurra", aseguró, al mencionar al exministro de Salud, exministro de Educación y exrector de la Universidad de los Andes.

Peñalosa no mencionó a los compañeros suyos que participaron en la Gran Consulta, es decir, Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, se refirió, de su lado, al resultado de las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que no participó en las consultas, pero contribuyó para al alcance de curules con miras al nuevo Congreso de la República. “Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta y si yo paso a la segunda estoy seguro que ella se viene conmigo. Tenemos que cuidar esa relación”.

“Tenemos que cuidar esa relación para derrotar a un modelo político que quiere cambiar la Constitución, que quiere implantar un modelo político, económico, social y cultural que ha fracasado en todo el mundo. No se trata de Paloma, de Cepeda, se trata de la democracia versus el totalitarismo. Se trata del futuro versus el pasado, se trata de la libertad económica versus el estatismo, y es la decisión más importante que va a tomar Colombia en toda su historia republicana”, aseveró.

La entrevista completa con Enrique Peñalosa, exprecandidato a la Presidencia de Colombia:

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.