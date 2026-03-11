Enrique Peñalosa pone un nombre sobre la mesa para fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, si no es Juan Daniel Oviedo: “Estuvo de ministro de Petro”

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y uno de los partícipes de la Gran Consulta del 8 de marzo, propuso fórmula vicepresidencial para la senadora y aspirante Paloma Valencia. Esto, en caso de que no se concrete que sea Juan Daniel Oviedo, el exdirector del Dane (Departamento Administrativo de Estadística).

Ahora bien, Peñalosa no mencionó a los compañeros suyos que participaron en la Gran Consulta, es decir, Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán.

“Juan Daniel me parece perfecto y si es alguien distinto, por ejemplo, hay otras personas muy valiosas como Alejandro Gaviria. Incluso, estuvo de ministro de Petro y todo, ¿no? Pero aún así creo que es alguien que es muy capaz, preparado y absolutamente honesto y que también sería un gran vicepresidente. Por ejemplo, yo no tengo una idea, Paloma escogerá al que se lo ocurra", aseguró, al mencionar al exministro de Salud, exministro de Educación y exrector de la Universidad de los Andes.

A la pregunta de si Paloma Valencia le dijera a él mismo que se anime a ser la fórmula a la Vicepresidencia, Peñalosa respondió: “A mí la verdad no es que me interese, a mí me han ofrecido varios ministerios y demás y eso no ha sido mi obsesión. En este momento lo que sirva para que Colombia salga adelante, lo que sirva y yo lo que creo es que a mí lo que me interesa sinceramente es que Paloma escoja al vicepresidente que sea más útil para tener más votos. Y yo ya estoy ahí, yo no necesito ser vicepresidente. Eso sí la gente me podrá ver al lado de ella cargando ladrillos, cargando maletas. Entonces, lo que yo pueda aportar ahí está sin necesidad que yo sea vicepresidente”, aclaró.

“Paloma es alguien que lleva dando batallas aguerridas en el Congreso, en el Senado, durante años, que conoce el Estado colombiano. Entonces esa es una mayor garantía para lograr esa Colombia que todos queremos. Una Colombia segura donde la gente gane más y arreglemos problemas como el de la salud, con buena gerencia y cero corrupción”, agregó Peñalosa.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.

Enrique Peñalosa ha dicho que él no quiere aspirar de nuevo a la Alcaldía de Bogotá o que no está en sus planes inmediatos. Sin embargo, siempre ha sido uno de los burgomaestres más recordados por su gestión en la capital y de ahí que siempre esté en el sonajero.

Las elecciones a la Alcaldía de Bogotá tendrán lugar en octubre de 2027 y quien gane ocupará el Palacio de Liévano durante cuatro años.

Alejandro Gaviria, por su parte, se desmarcó por completo del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, al cual perteneció. “El próximo Congreso tendrá una responsabilidad extraordinaria. Tendrá que liderar un ajuste fiscal sin antecedentes en la historia reciente del país. Tendrá que liderar la reconstrucción del sistema de salud. Tendrá que definir la nueva relación entre la nación y los territorios y las regiones, un tema que ha quedado pendiente”, dijo Gaviria recientemente, con motivo de las elecciones al Congreso de la República.

“Y como no va a haber una fuerza predominante, tendrá que hacerlo buscando consensos. Más allá de la composición partidista, lo que esperamos los colombianos es que el Congreso esté a la altura de estos desafíos en tiempos difíciles”, acotó.