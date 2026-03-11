“Me lo propuso, pero ella tomará la decisión”: Juan Daniel Oviedo tras reunión con Paloma Valencia donde se habló de ser fórmula vicepresidencial

El excandidato presidencial Juan Daniel Oviedo confirmó este miércoles, 11 de marzo, que hubo un ofrecimiento oficial de Paloma Valencia de ser su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, dejó claro que la decisión recae en ella. Y se informará al país este jueves.

“Ella me ofreció ser su fórmula vicepresidencial”, dijo él. Pero, aclaró: “Ella, en este momento, es quien va a tomar la decisión y la anunciará”, contó.

“Como resultado de la reunión de este martes hubo un ofrecimiento y ella está evaluando todo el escenario político para que este jueves, Paloma, como la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, informe quién será su fórmula vicepresidencial”, expresó.

“Estamos hablando de la conformación de una coalición que llevará a Paloma Valencia a ser la presidenta de Colombia”, remató el excandidato, quien aclaró que nunca habló de condiciones ni líneas rojas sino de preguntas y dudas.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Tal y como informó SEMANA en la mañana de este miércoles, Paloma Valencia está en una verdadera encrucijada política.

Quiere que Oviedo sea su fórmula vicepresidencial, pero hay molestia en el Centro Democrático, su partido político, además de sus asesores, porque el bogotano, tan pronto consiguió más de 1.200.000 votos en las urnas el pasado domingo, se dedicó a cuestionar sus posturas ideológicas y a condicionar una eventual fórmula vicepresidencial.

Pasó, sorpresivamente, de informar en plena campaña que si él ganaba, ella sería su fórmula vicepresidencial, a criticar algunas de sus posturas políticas. Entre ellas, su mano dura contra el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc y el plazo de finalización de la Justicia Especial para la Paz (JEP), temas firmados hace más de diez años.

En el Centro Democrático no entienden, por ejemplo, cómo Oviedo, cuando fue director del Dane en el gobierno de Iván Duque, no renunció a ese cargo, si en ese mandato se cuestionó fuertemente lo pactado en La Habana.

“¿Por qué protestó hasta ahora?”, preguntan.

Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo Foto: Semana

El comportamiento de Oviedo —coinciden varios líderes uribistas consultados por SEMANA— ha sido una mala forma de iniciar la luna de miel política de cara a la primera vuelta presidencial. “¿Si eso ocurre en el inicio del matrimonio, cuando hay felicidad, cómo será cuando Oviedo sea vicepresidente?”, afirmó otro político a este medio.

Este miércoles, la posición de Juan Daniel Oviedo es otra. Está más sereno y abrió la puerta a ser fórmula vicepresidencial. “Estamos muy contentos porque aquí hay que demostrarle a Colombia que podemos sumarle pese a las diferencias que tenemos”, precisó Oviedo en conferencia de prensa.

Sin embargo, Oviedo arruinó la luna de miel política de la derecha que vio en Valencia y en él la opción para derrotar a Iván Cepeda.

Paloma Valencia insiste en dialogar, escuchar y tender puentes. Pero no cambiará su postura ideológica, que la convirtió en la ganadora el pasado domingo, con más de 3 millones de votos. Tampoco quiere que Oviedo cambie las suyas.

Tal y como están las cosas, la decisión, como lo anunció Oviedo, no depende él sino de lo que decida Paloma Valencia, quien ya ha pensado en otras opciones, entre ellas, Enrique Peñalosa, Jaime Pumarejo y Juan Manuel Galán.