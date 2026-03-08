POLÍTICA

Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia y Juan Daniel Oviedo sorprende con alta votación

La candidata del Centro Democrático se impuso ante sus ocho competidores. La duda ahora está en si escogería como su fórmula vicepresidencial al exdirector del Dane, el segundo en votación en esa alianza.

Cristina Castro

8 de marzo de 2026, 6:05 p. m.
Juan Daniel Oviedo superó todas las expectativas en la votación de este domingo. "Podemos hacerlo mejor si sumamos entre distintos", dijo este domingo.
Juan Daniel Oviedo superó todas las expectativas en la votación de este domingo. "Podemos hacerlo mejor si sumamos entre distintos", dijo este domingo. Foto: SEMANA

Paloma Valencia, con más del 53 % de las mesas escrutadas, es la ganadora de La Gran Consulta por Colombia. La candidata del Centro Democrático se impuso a sus competidores por un amplio margen. Juan Daniel Oviedo, por su parte, es la gran sorpresa de esa elección y está en segundo lugar.

La Gran Consulta por Colombia fue un ejercicio que generó emoción y expectativa. En un país en el que ha primado la división en los últimos años, fue muy bien recibida la unión de nueve personalidades públicas tan distintas y con tanto peso: Paloma Valencia, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

La llegada de Valencia a ese grupo cambió en parte la naturaleza de esa unión, que no contaba con las fuerzas tradicionales, pero también le dio fuerza. El hecho de que el partido del expresidente Uribe estuviera en esa contienda generó críticas en algunos sectores, que les achacaron a los otros candidatos haberse montado al bus del Centro Democrático, que, dado su peso y su historia, tenía pocas posibilidades de perder esa partida.

El expresidente Álvaro Uribe votó en Antioquia. Amapola, la hija de Paloma Valencia, lo acompañó a marcar el tarjetón. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA
La candidata del uribismo mostró con orgullo, durante toda la campaña, el apoyo del expresidente. De hecho, este domingo madrugó a acompañarlo a votar en Antioquia. El expresidente acudió a las urnas al lado de Amapola, la pequeña hija de Valencia.

Paloma Valencia confirma lo primero que hará si gana la consulta: "Esta candidatura no es mía"

La candidata dijo este domingo cómo ve el futuro inmediato. “Lo primero que vamos a hacer mañana es reunirnos con todos los miembros de la consulta para consolidar un gran equipo. Saludar al partido, que ha sido la fuente de todo el trabajo”, dijo.

“Esta candidatura no es mía, es del Centro Democrático y trabajaremos con ellos para buscar con los miembros de la consulta una unidad con todos los colombianos, porque acá lo que necesitamos es un propósito común que supere toda la polarización y que le permita a este país escribir una historia con la letra de una mujer”, agregó Valencia.

"Ha sido una experiencia única darle la mano a los colombianos, compartir con ellos, poder viajar con el presidente Uribe, ser la candidata de mi partido, estrechar la mano de los compatriotas, recorrer este país", dijo la candidata Paloma Valencia. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Los candidatos a La Gran Consulta reconocieron su triunfo de manera inmediata. “Ganó Paloma Valencia y sin restricciones trabajaré para que Colombia tenga, por primera vez, una mujer presidenta”, dijo David Luna en un video publicado a las cinco de la tarde, cuando todavía no estaba el total de votos contados.

Vicky Dávila también publicó un emotivo mensaje. “Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda, “El Heredero”, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta".

El fenómeno Oviedo

El triunfo de Paloma Valencia era, en cierto modo, esperado, por la fuerza que tienen el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe. La sorpresa de la elección la dio Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Dane quedó en segundo lugar en votación, un escenario que no estaba previsto en ninguna de las encuestas realizadas antes de la jornada electoral.

“Gracias por hacernos soñar”, escribió en su cuenta de X Juan Daniel Oviedo, el domingo de elecciones. Foto: Juan Carlos Sierra

Juan Daniel Oviedo es uno de los fenómenos de la política en los últimos años. El exdirector del Dane ya había sorprendido en las urnas en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Bogotá, cuando Carlos Fernando Galán ganó con 1.499.734 votos, el 49 % del total.

En esa oportunidad, Oviedo le ganó a Gustavo Bolívar, la carta del petrismo. Alcanzó 616.902 votos en la capital del país, mientras que el candidato de la Colombia Humana obtuvo 571.948.

Pese a que esa votación no estaba en las cuentas hace unas semanas, en los últimos días Oviedo repuntó y estuvo entre las principales tendencias. El exdirector del Dane recogió el apoyo de un amplio sector del país después de las declaraciones de Abelardo de la Espriella, quien dijo que él tenía “algo que no se arregla”.

“Gracias por hacernos soñar”, escribió en su cuenta de X el domingo de elecciones.

¿Qué tanto pesa la consulta?

El resultado total de la votación de La Gran Consulta había generado enorme expectativa. Desde hace varios años, los resultados de este ejercicio democrático han sido determinantes de cara a la primera vuelta.

Hace cuatro años, en 2022, las cifras al final terminaron pesando para lo que vino después. Por ejemplo, la consulta de la izquierda obtuvo 5.818.375 votos. Gustavo Petro alcanzó 4.495.831 y Francia Márquez fue la revelación con 785.215 votos. Fue esa votación la que terminó llevando a Petro a tenerla como fórmula para la primera vuelta.

Hubo otra consulta que podría decirse que tuvo características ligeramente parecidas a la Gran Consulta por Colombia. En su momento se llamó Equipo por Colombia y convocó a mandatarios locales que querían aspirar al Palacio de Nariño.

Esa consulta tuvo en total 4.145.691 votos. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el ganador con 2.161.686. El segundo fue Alejandro Char con 707.007; el tercero, David Barguil con 629.510; la cuarta, Aydeé Lizarazo con 259.771, y luego Enrique Peñalosa con 231.668.

Gutiérrez llegó con fuerza a la primera vuelta, pero no le alcanzó para pasar a la segunda. Obtuvo 5.031.701 votos, casi 900 mil menos que Rodolfo Hernández, quien alcanzó 5.942.173 votos.

