Paloma Valencia confirma lo primero que hará si gana la consulta: “Esta candidatura no es mía”

Paloma Valencia, una de las precandidatas presidenciales de la Gran Consulta por Colombia, acompañó al expresidente Álvaro Uribe a las urnas en Medellín, luego de asistir a una misa en el municipio de Rionegro.

“Estamos muy contentos de esta jornada electoral, venimos de una misa en Rionegro donde le pedimos a Dios que ilumine a los colombianos para que su voto sea el que más le sirva al país. Aquí Colombia es el propósito de todos y lo que necesitamos es un país seguro, con oportunidades, que borre la pobreza y que pueda darle a los jóvenes el futuro que se merecen”, dijo Valencia.

Frente a las primeras acciones que realizará si llega a salir vencedora de la consulta, Valencia aseguró que buscará reunirse con los demás precandidatos para buscar consolidar el apoyo que lograron en las urnas, de cara a la campaña presidencial.

“Lo primero que vamos a hacer mañana es reunirnos con todos los miembros de la consulta para consolidar un gran equipo. Saludar al partido que ha sido la fuente de todo el trabajo. Esta candidatura no es mía, es del Centro Democrático y trabajaremos con ellos para buscar con los miembros de la consulta una unidad con todos los colombianos porque acá lo que necesitamos es un propósito común que supere toda la polarización y que le permita a este país escribir una historia con la letra de una mujer”, agregó la precandidata.