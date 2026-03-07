Centro Democrático le apuesta a 7 curules en la Cámara por Bogotá para consolidarse como mayoría política

El proceso electoral entró en la recta final y este domingo, 8 de marzo, los colombianos podrán acudir a las urnas para elegir la composición del nuevo Congreso de la República y votar por alguna de las tres consultas presidenciales.

En el caso de Bogotá, el pulso político está entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, colectividades que buscan obtener las mayorías para consolidarse como fuerzas políticas en la capital.

Bogotá cuenta con 18 curules, que en los últimos años se han dividido entre estos dos sectores políticos. Sin embargo, el Centro Democrático le apuesta a ser el partido con mayor número de votos y alcanzar siete curules.

En todo caso, la lista del uribismo para la capital cuenta con Daniel Briceño a la cabeza y promete ser uno de los congresistas más votados. Briceño estuvo en el Concejo de Bogotá y su mayor fortaleza será el voto de opinión.

Daniel Briceño. Foto: NICOLáS LINARES

De hecho, ese respaldo mayoritario que tiene Briceño podría impulsar la lista abierta del uribismo en la capital.

También en la lista está Josías Fiesco, activista del uribismo que logró el apoyo de los principales líderes del Centro Democrático y ha liderado las juventudes de ese sector político.

Josias Fiesco, activista del Centro Democrático. Foto: Prensa Josias Fiesco

El abogado de Álvaro Uribe, Jaime Granados; el exfiscal Francisco Barbosa; el exsenador Jonatan Tamayo; los candidatos al Senado Rafael Nieto, Alirio Barrera, Marelen Castillo; y el líder transportador Henry Cárdenas. Josías es otra de las cartas fuertes que tiene el uribismo en la capital.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el Gobierno Petro “respetará los resultados” y da un parte de tranquilidad para las elecciones

En el listado del Centro Democrático por Bogotá también aparece Hassan Nassar, quien fue director de La FM de RCN Radio y consejero presidencial para las comunicaciones en el gobierno del expresidente Iván Duque. Una de sus principales propuestas está orientada a la seguridad.

Representante José Jaime Uscátegui. Foto: Cortesía UTL José Jaime Uscátegui

José Jaime Uscátegui es otra carta fuerte del uribismo en la capital y busca reelegirse tras el trabajo que ha realizado por las fuerzas militares y por las víctimas de los grupos criminales.

En la lista también están Sofía Araujo Mejía, David Coté Rodríguez, Nelly Patricia Mosquera y Álvaro Álvarez.

Sofía Araujo, candidata a la Cámara. Foto: Facebook Sofía Araujo

Actualmente, el Pacto Histórico tiene siete curules en la capital del país y también apuesta a mantener ese número de escaños, por lo que la cita a las urnas determinará cuál de las dos fuerzas políticas logra la mayoría.

Por el lado del progresismo, María Fernanda Carrascal lidera la lista cerrada de ese sector político, cuyas ubicaciones se conformaron con base en la consulta que se adelantó el 26 de octubre de 2025.