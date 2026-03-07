El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el Gobierno Petro “respetará los resultados” y da un parte de tranquilidad para las elecciones

SEMANA: Esta campaña se ha dado en medio de violencia política. ¿Cuál es el panorama que usted tiene de cara a las elecciones?

ARMANDO BENEDETTI: Este es un país convulsionado y con un alto grado de violencia histórica. Nadie puede decir que ahora exista más violencia o que esté más convulsionado el país que antes. Al contrario, comparadas con otras elecciones, podría decirse que serán las más pacíficas, aunque reconozco que tengo temor por lo convulsionado que es este país. Pero hemos tomado las medidas, no ahora. Desde hace un año para acá se activó el Plan Democracia, que se incrementó después del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Es verdad que existen cuatro puntos álgidos. Norte de Santander, exactamente en el Catatumbo, que es donde se cultiva y se produce coca. El López de Micay, que es donde se produce y se cultiva coca en Cauca, Nariño y el sur del Valle del Cauca. Además, están el Chocó y el Magdalena Medio en el sur de Bolívar. En total hay 108 municipios con riesgo y es información de la Policía Nacional. Pero los candidatos se han desplazado por todo el territorio colombiano y han pedido que sean cubiertos por la fuerza pública; eso se ha cumplido. Todo está garantizado para las elecciones.

SEMANA: Hablemos de las dudas del presidente sobre el sistema electoral, porque ha hecho muchos señalamientos y no ha entregado sustento.

A.B.: Lo que ha dicho el presidente es con base en lo que ha ocurrido en elecciones anteriores. Lo primero, que después del fallo de febrero de 2018, cuando se perdieron un poco más de 200.000 votos, lo de la pérdida de curules del Mira, el Consejo de Estado dijo que el Estado debería tener su propio software. Actualmente no lo tiene, lo hace la empresa privada, por eso se contrata a Thomas Greg. Y el otro software que existe, que dicen que hay, que lo tiene el Consejo Nacional Electoral, es finalmente como una calculadora para sumar. El otro punto que dice el presidente es que el código fuente debe ser auditado por los partidos políticos. Esta vez se hizo un auditaje de 2.000 personas durante tres días, pero lo que técnicamente le explican a uno es que eso dura dos o tres semanas para hacer la auditoría. Y lo otro que se pide es que los partidos políticos tengan ese código fuente el día de las elecciones. Recuerde usted que hace cuatro años se perdieron más de 500.000 votos en las elecciones del Congreso de la República.

Armando Benedetti dice que el presidente Petro tiene dudas de las elecciones por lo que ha ocurrido en años anteriores.

SEMANA: Pero Gustavo Petro ha sido elegido concejal, alcalde, representante a la Cámara, senador y presidente de Colombia con este mismo sistema electoral. ¿Ahora no le sirve?

A.B.: El presidente no ha dicho eso. Es verdad lo que usted está diciendo, pero también es verdad que hace cuatro años se perdieron 500.000 votos y que se perdieron como tres o cuatro curules. También es verdad que hace ocho años se perdieron tres curules con 200.000 votos. Eso no es mentira.

SEMANA: Pero los votos se han recuperado.

A.B.: Es que el presidente nunca ha hecho esos comentarios como un tema personal. El presidente lo que ha hecho es, básicamente, tomar apuntes con base en unos votos que se perdieron y en un fallo del Consejo de Estado.

SEMANA: Pero las palabras del presidente han sido interpretadas como que está sembrando un manto de duda para alegar que va a haber un fraude, y no ha sustentado nada.

A.B.: No, está llamando la atención, porque si gracias a esas impugnaciones se pudieron recuperar los votos y las curules del Mira y gracias a esas impugnaciones se pudieron recuperar las curules del Pacto Histórico, pues se tiene que entender que es un llamado a que los testigos electorales estén pendientes de cómo realmente se hará el conteo de votos. Es primordial e importante que los testigos electorales estén pilas para que las elecciones sean más transparentes y limpias. Yo no entiendo por qué eso les molesta.

Armando Benedetti asegura que el Gobierno y Gustavo Petro respetarán los resultados de las elecciones.

SEMANA: ¿El presidente Gustavo Petro respetará los resultados?

A.B.: Pero claro, el Gobierno y el presidente Petro respetarán los resultados. ¿De dónde saca esa pregunta? El presidente Petro ha respetado todos los fallos de la Constitución, de la ley. Entonces, ¿por qué a alguien se le ocurre pensar que no va a respetar los resultados?

SEMANA: Justamente, por todo lo que ha dicho en público, por las discusiones con la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría.

A.B.: Los que dicen eso son los de la oposición. Nosotros estamos tranquilos. Van a decir que nosotros no vamos a reconocer el resultado de las elecciones, y no es cierto. Lo que estamos advirtiendo es que hay unas situaciones del pasado y que esperamos que no se repitan en el futuro. ¿Qué tiene eso de malo?

SEMANA: Ministro, entonces esta polémica que se está generando a horas de las elecciones, si usted dice que son sencillamente unas advertencias, ¿se está provocando una polarización innecesaria?

A.B.: Hay una polarización en el país. Por eso es importante el llamamiento que hace el presidente Petro a verificar las mesas. Por eso es importante que el software sea del Estado. Por eso es muy importante cómo va a actuar la Registraduría ese día y cómo se va a desarrollar y desenvolver el preconteo de los votos y las impugnaciones. Nadie puede negar que estamos en una polarización muy grande, y un error o una suspicacia puede traer tensiones al país.

SEMANA: Si el Pacto Histórico no logra las cifras esperadas por ustedes, ¿hablarán de fraude?

A.B.: El Gobierno no está compitiendo en las elecciones. Nosotros no tenemos por qué estar diciendo que si un partido saca o no saca un resultado. No se trata de eso, no se trata del resultado. Se trata de anomalías del pasado que no se deben repetir por el bien de todos.

Armando Benedetti dice que está de acuerdo con el presidente de que hay evidencia de fraude en las elecciones.

SEMANA: Usted está totalmente alineado con lo que dice el presidente.

A.B.: Mi postura es exactamente igual a la que tiene el presidente de la república, no hay ninguna diferencia.

SEMANA: Pero el ministro de Defensa dijo que no había evidencia de fraude.

A.B.: Bueno, le tengo que preguntar a él por qué dice eso. Pero yo sí estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el presidente.

SEMANA: ¿Y usted también está de acuerdo con que la gente no vote en las consultas?

A.B.: No, yo no voy a votar la consulta. Yo tengo jefe y estoy con el presidente. Y, después de que él dijo que no iba a votar en la consulta, yo también dije que no participaba en la consulta. Además, porque había mucho rumor de que yo estaba con un candidato y no quiero que me sigan metiendo en eso.

SEMANA: ¿El presidente Petro está participando en política al invitar a no votar en las consultas?

A.B.: Yo creería que no. Él tiene su derecho a participar o no participar. Participación en política si invitara a votar o no por alguien.

SEMANA: ¿Cómo queda su relación con el procurador Gregorio Eljach?

A.B.: No, yo estoy muy bien con él. Yo lo respeto bastante y me cae muy bien; hemos sido amigos desde el Congreso de la República. Tenemos más de 11 años de amistad, y no creo que se rompa.

SEMANA: ¿Y con Hernán Penagos?

A.B.: También, él fue miembro del Partido de la U y siempre tuvimos muy buenas relaciones. Siempre he destacado que es una persona inteligente y tampoco tengo ningún problema personal con ninguno de ellos dos.

SEMANA: Dicen que la campaña presidencial empieza de verdad el lunes. ¿Es así?

A.B.: Yo creo que el 8 de marzo a las ocho de la noche será otro país completamente diferente. Me imagino que cada casa política, cada partido, cada consulta cambiará completamente sus estrategias de acuerdo con los resultados. Los resultados van a dar los derroteros para las estrategias de los candidatos a la presidencia, y el país será completamente diferente al que es hoy.

SEMANA: ¿Estará en el ministerio hasta el final del Gobierno Petro?

A.B.: Eso no depende de mí, sino del jefe.

SEMANA: El rumor es que usted llegaría a la campaña de Iván Cepeda. ¿Es cierto?

A.B.: Si dependiera de mí, me gustaría quedarme aquí hasta el 7 de agosto.

Armando Benedetti dice que no sabe si estará en el ministerio hasta el 7 de agosto.

SEMANA: ¿Iván Cepeda lo recibiría a usted?

A.B.: Pues eso no me importa a mí.

SEMANA: Cepeda tiene el mismo problema de Petro, creer que ganará solo, y usted articuló la campaña de Petro para ganar.

A.B.: En política no es como usted está pensando. Esto no es con cariño o sin cariño, esto es si te necesitan o no te necesitan.

SEMANA: ¿Y usted no cree que lo necesitan?

A.B.: Eso pregúntaselo a ellos.

SEMANA: ¿Usted por qué no apareció en la película en la que actuó el presidente Petro?

A.B.: Porque yo no estaba ese día al lado del presidente. Estaba por ahí.

SEMANA: ¿Pero no lo invitaron a actuar?

A.B.: Pero es que el presidente no ha actuado, eso es un error de ustedes los medios, el presidente no ha actuado.

SEMANA: El presidente fue un extra.

A.B.: Tampoco, fue de relleno, si se quiere. Fue una aparición, no actuó. Apareció en una situación como relleno.

SEMANA: ¿Y a usted no le hubiera gustado aparecer?

A.B.: No, porque yo soy Simón Bolívar y yo estaba en los Andes. Era imposible estar con el almirante Padilla (risas).

SEMANA: ¿Qué hará el 8 de agosto?

A.B.: Mamar gallo.

SEMANA: ¿Se va a dedicar a mamar gallo no más?

A.B.: Sí, quisiera hacerlo un rato, gastar tiempo un rato.

SEMANA: ¿Y se va a retirar de la política?

A.B.: Mamar gallo por ahora. Después veremos qué hago.