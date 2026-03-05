Política

Petro publicó foto de la escena en donde actúa junto a un actor de Hollywood en la película sobre el almirante Padilla

El presidente ha defendido la producción que ha generado una fuerte polémica en el país.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 5:12 p. m.
Imagen del rodaje de la película sobre José Prudencio Padilla que fue compartida por el presidente Gustavo Petro en redes sociales.
Imagen del rodaje de la película sobre José Prudencio Padilla que fue compartida por el presidente Gustavo Petro en redes sociales. Foto: X Gustavo Petro

Por medio de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro realizó una férrea defensa a una millonaria película que cofinanció su Gobierno sobre la vida del almirante Padilla.

En uno de los mensajes de este jueves, 5 de marzo, el mandatario decidió publicó una foto de la escena en la que sale actuando en la producción. En la imagen aparece junto al actor de Hollywood Cuba Gooding Jr.

Gustavo Petro reconoció que sí actúa en una millonaria película que financió su Gobierno y reveló detalles inéditos

Sobre el papel que desempeña en el filme, el jefe de Estado dijo que su aparición es de “tres segundos”, también habló de una bailarina jamaiquina con la que interactúa.

Esta es la foto. Qué tal desfinanciar el arte porque aparezco tres segundos en esta escena, mucha brutalidad”, escribió en el mensaje de su cuenta de X.

Política

Senador Alejandro Chacón rechaza presunta extorsión por prestamistas ‘gota a gota’ que habrían secuestrado un perrito por una deuda

Política

Atentado contra María Bolívar, candidata a la Cámara por Atlántico: “Dispararon para asesinarme”

Mejor Colombia

Más de un millón de personas harán posible las elecciones de 2026 en Colombia: así opera la logística detrás de cada voto

Gente

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Política

Gobierno expidió el decreto que permite a funcionarios de la Procuraduría usar celulares en los puestos de votación

Política

Miguel Uribe Londoño inscribió su candidatura presidencial y presentó a su fórmula vicepresidencial

Política

Gustavo Petro reaccionó en X a la fuerte crítica que le lanzó Iván Duque por la narrativa de un supuesto “fraude electoral”

Gente

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a las críticas por participación de actor estadounidense en película financiada por el Gobierno Petro

Nación

Se conoce la fecha en la que se podrá ver al presidente Petro actuando en la película ‘Padilla’

Política

Gustavo Petro reconoció que sí actúa en una millonaria película que financió su Gobierno y reveló detalles inéditos

En otro mensaje, Petro afirmó: “Qué tal, salgo tres segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercanchifles en algunos canales privados de televisión”.

Pero ese no fue el único post, ya que en X respondió a las críticas: “El país necesita plata para desarrollar su arte, su cultura, su educación; no necesitamos plata por la plata. El cine colombiano se puede desarrollar y será una gran industria si contiene la belleza del país y la historia de Colombia”.

“Películas como Noviembre, sobre el Palacio de Justicia; Cien años de soledad, hecha con dinero extranjero, y —espero de la misma calidad o más— El almirante Padilla, muestran el camino de desarrollo de una de las formas del arte y la cultura, más prometedoras económica y socialmente, y que su base sea la televisión pública es fenomenal”, subrayó el mandatario.

Y agregó: “El arte necesita mucha más financiación del Estado, porque el arte es lo único que no puede hacer la inteligencia artificial y es el que nos hace humanidad. Qué tal, ignorantes de hoy pidiendo que no haya dinero para el arte, qué dirían ante las escenas pintadas por los artistas de hace 22.000 años en Chiribiquete en la selva amazónica; ¿que debieran cazar en lugar de perder tiempo al pintar?”.

“Todo el que crea que el Estado no debe financiar el arte y la cultura de Colombia no demuestra sino una ignorancia aberrante. Más mata la ignorancia”, concluyó.

Se conoce la fecha en la que se podrá ver al presidente Petro actuando en la película ‘Padilla’

De acuerdo con las cifras sobre el costo de la película, el Gobierno nacional ha señalado que su inversión fue de $ 8.000 millones y no de $ 15.000 millones.

Más de Política

Senador del Partido Liberal Alejandro Chacón.

Senador Alejandro Chacón rechaza presunta extorsión por prestamistas ‘gota a gota’ que habrían secuestrado un perrito por una deuda

María Bolívar, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico.

Atentado contra María Bolívar, candidata a la Cámara por Atlántico: “Dispararon para asesinarme”

El grupo más numeroso es el de los jurados de votación, con más de 860.000 ciudadanos designados por la Registraduría Nacional.

Más de un millón de personas harán posible las elecciones de 2026 en Colombia: así opera la logística detrás de cada voto

Actriz Margarita Rosa de Francisco.

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Gobierno expidió el decreto que permite a funcionarios de la Procuraduría usar celulares en los puestos de votación

Miguel Uribe Londoño lanzó su candidatura

Miguel Uribe Londoño inscribió su candidatura presidencial y presentó a su fórmula vicepresidencial

De izquierda a derecha: el expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro reaccionó en X a la fuerte crítica que le lanzó Iván Duque por la narrativa de un supuesto “fraude electoral”

.

Gustavo Petro reconoció que sí actúa en una millonaria película que financió su Gobierno y reveló detalles inéditos

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque.

Duque advierte que señalamientos de Petro sobre fraude electoral “ponen en riesgo la confianza en el sistema democrático”

Noticias Destacadas