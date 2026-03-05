Por medio de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro realizó una férrea defensa a una millonaria película que cofinanció su Gobierno sobre la vida del almirante Padilla.

En uno de los mensajes de este jueves, 5 de marzo, el mandatario decidió publicó una foto de la escena en la que sale actuando en la producción. En la imagen aparece junto al actor de Hollywood Cuba Gooding Jr.

Gustavo Petro reconoció que sí actúa en una millonaria película que financió su Gobierno y reveló detalles inéditos

Sobre el papel que desempeña en el filme, el jefe de Estado dijo que su aparición es de “tres segundos”, también habló de una bailarina jamaiquina con la que interactúa.

“Esta es la foto. Qué tal desfinanciar el arte porque aparezco tres segundos en esta escena, mucha brutalidad”, escribió en el mensaje de su cuenta de X.

En otro mensaje, Petro afirmó: “Qué tal, salgo tres segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercanchifles en algunos canales privados de televisión”.

Pero ese no fue el único post, ya que en X respondió a las críticas: “El país necesita plata para desarrollar su arte, su cultura, su educación; no necesitamos plata por la plata. El cine colombiano se puede desarrollar y será una gran industria si contiene la belleza del país y la historia de Colombia”.

“Películas como Noviembre, sobre el Palacio de Justicia; Cien años de soledad, hecha con dinero extranjero, y —espero de la misma calidad o más— El almirante Padilla, muestran el camino de desarrollo de una de las formas del arte y la cultura, más prometedoras económica y socialmente, y que su base sea la televisión pública es fenomenal”, subrayó el mandatario.

Y agregó: “El arte necesita mucha más financiación del Estado, porque el arte es lo único que no puede hacer la inteligencia artificial y es el que nos hace humanidad. Qué tal, ignorantes de hoy pidiendo que no haya dinero para el arte, qué dirían ante las escenas pintadas por los artistas de hace 22.000 años en Chiribiquete en la selva amazónica; ¿que debieran cazar en lugar de perder tiempo al pintar?”.

“Todo el que crea que el Estado no debe financiar el arte y la cultura de Colombia no demuestra sino una ignorancia aberrante. Más mata la ignorancia”, concluyó.

Se conoce la fecha en la que se podrá ver al presidente Petro actuando en la película ‘Padilla’

De acuerdo con las cifras sobre el costo de la película, el Gobierno nacional ha señalado que su inversión fue de $ 8.000 millones y no de $ 15.000 millones.