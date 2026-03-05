En medio de la polémica por el millonario gasto del Gobierno Petro en la realización de la película Padilla, en la que participará el jefe de Estado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció este jueves 5 de marzo cuándo será el estreno de ese largometraje.

“El tráiler y el documental detrás de cámaras se lanzarán en el Festival de Cine de Cartagena el 16 de abril; el estreno de la película será el 24 de julio. Esta iniciativa demuestra que pensar en grande permite conquistar pantallas internacionales y entrar a nuevos mercados. MinTIC busca que, a través de la internacionalización de los contenidos públicos, se busque una fuente de recursos que fortalezca a la televisión pública”, informó MinTIC.

Desde esa cartera también informaron que la película, que tendrá como protagonista al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien asumirá el papel del almirante José Prudencio Padilla, tuvo una inversión pública y privada distribuida de la siguiente manera: “$ 8.104 millones del FUTIC, junto con $ 7.786 millones de Valencia Producciones FX SAS y la producción liderada por RTVC, garantizan calidad internacional y proyección en salas de cine, plataformas digitales, servicios de streaming y circuitos internacionales”.

De igual modo, destacaron que la película Padilla involucra a RTVC, Valencia Producciones FX SAS y MinTIC, lo cual generará empleo en el país.

El actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpretará al almirante Padilla. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Su realización involucrará a más de 1.400 personas: 180 profesionales en los equipos técnico, artístico y de producción; 250 actores nacionales; 1.000 extras; 30 conductores de transporte de vestuario y maquillaje; así como los equipos de alimentación, montaje y ambientación”, agregaron.

Sobre el rodaje de ese largometraje se anunció que será en locaciones emblemáticas como Cartagena, Villa de Leyva y Bogotá.

“No es la primera vez que el Gobierno financia producciones de alto nivel en Colombia. Proyectos como los Kids Choice Awards, Palabra de ladrón, El Libertador, Cosiaca, El colombiano de Keko, La vorágine y Sin límites reflejan el compromiso de diferentes administraciones desde 2014 con la industria creativa, la generación de empleo y la difusión cultural”, recordaron.

Por último, MinTIC afirmó que el proceso de selección de las productoras audiovisuales fue transparente, ajustado a la ley.

“El proceso de selección es transparente y se realiza estrictamente bajo la ley, asegurando que cada proyecto cumpla con los requisitos legales y profesionales, teniendo en cuenta que quien pasa una propuesta a MinTIC de un contenido es un operador público”, concluyeron.