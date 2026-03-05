Abusos, alcohol: El pasado oscuro de Cuba Gooding Jr., protagonista de la película sobre el almirante Padilla, en la que actuará Petro

El 13 de abril de 2022, el actor Cuba Gooding Jr. admitió haber besado por la fuerza a una camarera.

Así lo señaló entonces su abogado, en una declaración ante el tribunal de Nueva York y en el marco de un acuerdo para que se retiraran otras denuncias penales contra él.

El protagonista de “Jerry Maguire” había sido acusado por más de 20 mujeres de manoseos y tocamientos no deseados durante décadas, y se había enfrentado a cargos penales derivados de las denuncias de tres de ellas.

El abogado de Gooding, Frank Rothman, dijo en ese momento a la Agencia France Press que su cliente se había declarado culpable de un delito menor. “Admitió un cargo de haber besado a una camarera sin su consentimiento”, dijo Rothman, agregando que “todos los demás cargos han sido desestimados”.

“En seis meses, si se mantiene sin problemas, ese cargo será retirado y no tendrá antecedentes penales al final de esto”, agregó en aquel momento su abogado. Posteriormente se informó que la fiscalía de Manhattan, en octubre de ese año, llegó a un acuerdo con él para evitar la prisión. Y en dicha oportunidad el juez le exigió seis meses de tratamiento contra el alcoholismo y no tener ningún tipo de incidente penalizado con cárcel.

Al cumplir con estas condiciones, se le permitió retirar su declaración de culpabilidad por el delito menor y sustituirla por una de acoso (una infracción no criminal), lo que dejó su expediente limpio de cargos penales.

Gloria Allred, representante de una mujer anónima en una demanda civil, dijo que las solicitudes para que otras presuntas víctimas pudieran testificar en el caso -basándose en que fueron objeto de una conducta similar- fueron denegadas por el juez.

“Mi bufete de abogados y la abogada de Nueva York, Casey Wolnowski, continuarán litigando nuestro caso civil contra Cuba Gooding, Jr. en el tribunal federal de Nueva York en nombre de nuestra valiente cliente que alega en su demanda que Cuba Gooding, Jr. cometió un acto de violencia de género contra ella”, dijo Allred en aquel momento. “Esperamos lograr un resultado justo en esta demanda”, agregó.

En cuanto a las demandas civiles. En junio de 2023, llegó a un acuerdo confidencial con una mujer que lo acusaba de haberla violado en un hotel de Manhattan en 2013. El acuerdo se firmó minutos antes de que iniciara el juicio civil donde la demandante solicitaba 6 millones de dólares.

En octubre de 2025, un juez le ordenó pagar más de 300.000 dólares en daños a otra mujer que lo acusó de tocarla de forma inapropiada en un bar de Nueva York, en 2018.

Cuba Gooding Jr., actor estadounidense Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

También fue acusado de pellizcarle la cola a una mujer en un club nocturno el mes siguiente, y de agarrarle el pecho a otra mujer sin su consentimiento en un bar de Nueva York en junio de 2019.

Gooding fue una de las figuras del mundo del espectáculo que se enfrentó a un ajuste de cuentas público sobre las insinuaciones sexuales no deseadas, a través de la ola #MeToo, que comenzó con el procesamiento del productor Harvey Weinstein por décadas de abusos.

El actor se hizo conocido por su papel en la película “Boyz n the Hood” (1991) antes de ganar el Oscar al mejor actor de reparto en 1997 por la película sobre fútbol americano “Jerry Maguire”.

En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) emitió un comunicado de prensa reconociendo que invirtió $15.891 millones, cerca de 4 millones de dólares, en la producción de una película inspirada en la vida del almirante José Prudencio Padilla y protagonizada por Cuba Gooding Jr. y con la actuación del presidente, Gustavo Petro.

Petro aparece con Cuba Gooding Jr. en rodaje de la película sobre almirante Padilla Foto: Redes sociales

“El largometraje, que se espera sea estrenado a mediados del próximo año, tendrá una inversión de $15.891 millones, una apuesta estratégica por el desarrollo de contenidos culturales de gran impacto”, se lee en el boletín compartido con los medios de comunicación a finales de 2025.

De acuerdo con los planes del Ejecutivo, el objetivo es que la producción llegue a las salas de cine, a Señal Colombia, a RTVC Play y a otras plataformas de streaming.

Nota con información de AFP