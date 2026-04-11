En el estreno de su ópera prima, Tu reina, SEMANA conversó con el actor y director Luis Alfredo Velasco. También habló sobre su personaje en Padilla, el amor en su vida, su cercanía con Italia y su opinión sobre el ambiente electoral en el país.

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Lucho Velasco actor y director colombiano Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿De qué se trata Tu reina?

Lucho Velasco: Tu reina es, ante todo, una historia de dignidad. Es una película que pone sobre la mesa el rechazo y la violencia que aún enfrentan muchas personas de la comunidad LGBT. Pero no se queda solamente ahí. También es un acto de resistencia, habla de valentía, de identidad y de la necesidad urgente de reconocer que cada persona tiene derecho a vivir en paz, a expresarse libremente y a ser respetada tal como es. Más que una denuncia, es un recordatorio poderoso de que la libertad y la dignidad no deberían ser una conquista, sino un punto de partida.

'Tu reina' es protagonizada por Mara Cifuentes y dirigida por 'Lucho' Velasco. Foto: Kasa Agencia

SEMANA: ¿Cómo fue trabajar con Mara Cifuentes?

L.V.: Mara llegó a mi vida porque la vi en unas fotos de un gran amigo mío. Yo estaba con la película en la cabeza y, cuando la vi, físicamente me pareció espectacular para mi película. Yo la llamé, me puse en contacto con ella. Ella era muy inexperta en el tema en ese momento porque nunca había actuado. Luego empezamos a rodar en Barranquilla y cuando le pongo el traje de luces en el carnaval, ella ya es el personaje; empezó a entrar en catarsis, empezó a acordarse de su pasado.

'Tu reina' es protagonizada por Mara Cifuentes y dirigida por 'Lucho' Velasco. Foto: Kasa Agencia

'Tu reina' es protagonizada por Mara Cifuentes y dirigida por 'Lucho' Velasco. Foto: Kasa Agencia

Esto no es una biografía, esto es ficción. Mara se ve alucinante, es preciosa. Ella es reina del Carnaval Gay de Barranquilla. Está en el desfile con toda su comparsa, ella disfrazada divina, y la secuestran. Ahí empieza el problema de la película. Su papá no la reconoce. Llaman a extorsionarlo y dice: “Yo no tengo hijas. Yo tengo hijos”. Se niega a pagar el rescate. Y ahí empieza el maltrato y el odio del personaje que yo interpreto.

Padilla narra la historia de José Prudencio Padilla, prócer naval afrodescendiente de la independencia colombiana. Foto: Luis Alfredo Velasco

SEMANA: Usted forma parte de Padilla, la película con Cuba Gooding Jr. Cuéntenos sobre su personaje.

L.V.: Padilla es la historia de un prócer muy importante de la patria, uno de los libertadores de Colombia, general de la batalla de Maracaibo junto con Mariano Montilla, que es mi personaje. Él nació en Venezuela; en aquella época era la Gran Colombia, en la misma provincia de Simón Bolívar. Eran personajes de la alta sociedad de Mantua, pero él, un poco envidioso de Simón Bolívar, siempre fue contraparte de él.

El actor Luis Alfredo Velasco en el set de la película 'Padilla' Foto: Luis Alfredo Velasco

Nunca se rebajó a pesar de que Bolívar fue presidente y tenía el cargo más importante; siempre lo retó, lo enfrentó y, como se dice, no le comía cuento. Montilla, un tipo rico con mucho poder, está en Cartagena y llega Padilla en la época de esclavitud. Llega este hombre empoderado de España y para él todos los negros eran esclavos.

Entonces él empieza a hacer contraparte e inventa historia de rebelión hacia Padilla que causa su muerte. Es uno de los gestores de su muerte: primero lo ahorcan y después lo fusilan. Lo han tenido escondido toda su vida y por eso critica la historia de Padilla, es muy importante.

Lucho Velasco actor y director colombiano Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Cómo se siente siendo villano?

L.V.: Los villanos siempre me han gustado. He hecho otros papeles muy bonitos que le han gustado a la gente, pero el bandido, el villano, tiene recordación y muchas herramientas para personajes poderosos. En este es un personaje, un hombre congestionado, oscuro; le encantan las esclavas, sexualmente hablando. Es un tipo muy completo. Llegó a mí por audición porque es una película en inglés y me la gané. Había muchos actores en la fila. Yo tuve el honor de interpretar a Montilla.

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El actor Luis Alfredo Velasco en el set de la película 'Padilla' Foto: Luis Alfredo Velasco

SEMANA: ¿Cómo fue el trabajo junto a Cuba Gooding Jr.?

L.V.: Cuba es fantástico. El hecho de tener un nombre con un Óscar por delante da mucha importancia. En el set él era impecable, siempre llegaba con una propuesta. Yo siempre estuve en set con él. Esta no era la primera vez que yo trabajaba con gente de su talante; he trabajado fuera en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica con gente de grandes oportunidades y grandes premios. Este es especial porque venía golpeado por la prensa, dispuesto a demostrar que no es lo que dice la prensa. Yo siempre creo en las personas; para mí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Él trajo a su novia, que creo es sobrina de Robert De Niro, y compartimos con ella y el trato con las mujeres fue impecable.

El actor Luis Alfredo Velasco en el set de la película 'Padilla' Foto: Luis Alfredo Velasco

SEMANA: Padilla se volvió tema de conversación por la aparición de Gustavo Petro en la película. ¿Cómo fue ese momento?

L.V.: A mí no me gusta figurar fuera de mi trabajo. Llegó el presidente, pensé que iba de visita y estaba esperando que me llamaran al set. Yo llegué al set y estaba Cuba, el presidente y toda su corte detrás, vestido de prócer, dando el claquetazo inicial de la película. Él está en todo su derecho de ir a dar claquetazo y la gente de producción quería que él lo diera.

La coyuntura es que él se quedó en la escena y pasó a ser figurante en la película, que me pareció no fuera de orden, pero está bien. Aclaro que no soy de su corriente política, pero es el presidente de la república y merece respeto. Él estaba tímido. La escena duró tres o cuatro segundos; hizo un cameo como muchas personas lo han hecho. Fue chévere tenerlo ahí, cruzamos palabras, hablamos de cine, él sabe de muchas cosas. Eso fue lo que pasó.

Lucho Velasco actor y director colombiano Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Mucho se ha comentado sobre el cierre abrupto de su personaje en Ana de nadie. ¿Qué pasó ahí?

L.V.: Voy a entrar en un tema que lo he tocado solo una vez. Ahí existe un problema con producción porque hubo un reclamo que no le gustó a la productora y mandó a matar el personaje en el papel, y eso para mí fue fatal porque no era la manera de actuar, esa no era la manera de hacerlo. Porque si un actor tiene algún reclamo, pues yo no lo estoy haciendo de mala manera, pero deben cuidar su talento. Y eso no pasó y me mandó matar el personaje, y eso no se me olvida. A raíz de eso, el canal no quiere verme, ni yo tampoco quiero verlos. No me interesa trabajar de esa manera.

SEMANA: ¿Cómo está hoy el amor en su vida?

L.V.: El amor es mi prioridad, el amor en todas sus dimensiones, el amor que yo siento por mi esposa, el que siento por mis hijas, el que siento por mi entorno, el que siento por mi carrera. Creo que es un momento muy sublime de mi vida. Creo que cualquier persona soñaría con llegar a un momento así. Desde que entraron Fátima y Noelia, mi vida trascendió. Con Verónica tenemos una relación fantástica; ella es una gran artista plástica, hace experiencias a través de la pintura, de cacao ancestral por el mundo. Es una mujer muy espiritual, es una brujita que me tiene embrujado.

Lucho Velasco actor y director colombiano Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Usted tiene una relación muy estrecha con Italia, ¿por qué?

L.V.: Yo pienso que la conexión que tengo con Italia es ancestral. La primera vez que pisé Italia sentí una conexión muy especial con ese lugar desde que interpreté a Poncio Pilatos. Ahí llegó algo que me empezó a llamar a Italia. Luego me llegó una audición para un personaje allá, aprendí italiano y me llamaron de Italia a decirme que el papel era mío. En mayo iré al estreno en Roma. Ahora vamos a hacer una película con Andrés Salgado, que es el creador de La reina del flow, Cartas de amor, de la biopic del Joe Arroyo, de Celia Cruz, de miles de series exitosas, con una historia que se llama El traductor y es una película que pasa entre Colombia e Italia. Mi cercanía con Italia es muy fuerte.

Lucho Velasco actor y director colombiano Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Usted no suele pronunciarse sobre temas políticos, pero recientemente lo hizo con un video en sus redes. ¿Qué opina del ambiente electoral?

L.V.: Ese video fue más una estrategia para quitarle votos a un candidato que no es de mi agrado. Yo soy amigo personal de Abelardo Espriella. Abelardo sigue en mi línea política. Es un hombre que me convence, es un hombre que conozco, que es cercano; conozco su familia, conozco su historia y lo conozco hace 20 años. Me gusta lo que propone, porque pienso que es un momento en el que el país necesita de una mano dura.

A la ciudad y al país se los está comiendo la delincuencia; faltan leyes fuertes, falta un apoyo real a la economía para que crezcamos, porque estamos parados sobre minas de abundancia, las cuales tenemos que explotar sabiamente, y para mí Abelardo es un gran candidato. Ojalá la vida nos regale a alguien como él, porque si uno quiere resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes.