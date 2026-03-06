Luis Alfredo Velasco, conocido en los medios nacionales como Lucho Velasco, se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la industria de la actuación gracias a su trabajo en diversas producciones, como fue el caso de La Reina del Flow.

Sin embargo, lejos de su evidente talento profesional, el artista fue blanco de reacciones en redes sociales tras compartir un inesperado video, el cual era escenario para hablar de la situación política del país. El famoso comentó acerca del próximo 8 de marzo, cuando se realizarán las consultas presidenciales dentro del calendario electoral de 2026.

Lucho Velasco publicó un clip en el que hablaba a sus seguidores sobre este ambiente en Colombia, revelando cuál era la postura que tenía frente a los comicios. El intérprete no dudó en ser claro y señalar que sentía un deber como ciudadano de ejercer este derecho al voto y escuchar las propuestas de cada aspirante.

“En esta ocasión vengo a hablarles de un tema bastante álgido, un tema que nos atañe a ustedes, a mí, al país en general, al futuro de nuestros hijos, al futuro de esta Colombia que tanto amo. Es el tema político. No suelo participar abiertamente de este tema, pero siento que esta vez es mi deber como ciudadano”, afirmó.

La celebridad explicó que había revisado a los candidatos que participarán en las consultas y señaló que los 16 aspirantes cuentan con distintos elementos para competir en la primera vuelta presidencial. Lucho Velasco fue contundente al afirmar que votará por Juan Carlos Pinzón, economista y exministro de Defensa, quien integra La Gran Consulta por Colombia, una alianza entre sectores de derecha y de centro.

“El doctor Pinzón, un hombre que ha demostrado ser íntegro, tener mano dura, es un hombre de familia, un hombre joven, un hombre con mucho poder de decisión, un hombre que siento que puede llegar a ser un gran presidente para Colombia”, comentó.

El actor dijo que eligió a ese líder porque compartía sus ideas. Buscaba a alguien fuerte que pudiera enfrentar los desafíos actuales en Colombia. En sus declaraciones, dijo que era importante votar y pensar sobre este tema, ya que el futuro estaba en manos de quien se eligiera.

“Este 8 de marzo, piensen con conciencia por quién votar. Yo ya tomé mi decisión y será el doctor Pinzón. Cuenta con mi voto porque creo que es una persona que puede ayudar a sacar adelante al país”, aseveró en el video.

Es importante recordar que Lucho Velasco, recientemente, llamó la atención de los curiosos tras aparecer en una foto junto al presidente Gustavo Petro, como parte de la película sobre el almirante Padilla.