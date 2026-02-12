Gente

Diego Trujillo se destapó y contó por quién votará en las elecciones 2026: “Colombia está cansada”

El actor fue claro en sus argumentos, exponiendo todo lo que había detrás de la decisión.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

12 de febrero de 2026, 12:03 p. m.
Diego Trujillo habló sobre su postura política

Con una trayectoria que supera las tres décadas en televisión, cine y teatro, Diego Trujillo se consolidó como una de las figuras más representativas del entretenimiento en Colombia. Su talento quedó reflejado en una amplia lista de producciones exitosas, entre ellas Los Reyes, Perro amor, Metástasis, Amas de casa desesperadas, La costeña y el cachaco y Dónde carajos está Umaña, entre muchas más.

A lo largo de los años, el actor logró conectar con el público gracias a su carisma, versatilidad y facilidad para asumir roles muy diversos. Su preparación y naturalidad frente a las cámaras le permitieron ganarse el respeto y el cariño de los televidentes.

Fiel a su estilo, Diego Trujillo también se ha caracterizado por opinar sin rodeos sobre temas sensibles de la realidad nacional, manifestando sus posturas con convicción, respeto y sin temor a las reacciones que estas pudieran generar.

Diego Trujillo, que estuvo sobre tablas con Paola Turbay, mencionó que se inclinaría por el lado más conveniente para el país, basándose en lo que veía que era mejor. Según indicó, su voto sería por Sergio Fajardo, señalando que cumplía con características que se requerían.

Colombia está cansada. No aguanta más corrupción, más polarización, más ineficiencia, más improvisación. No necesitamos más gritos, más discursos que generen odio, violencia, división. Necesitamos un gobernante que tenga una experiencia probada gobernando”, dijo en el clip.

“Yo quiero un país más justo, más educado, más decente, un país que tenga más igualdad, justicia social. Por eso, creo que Sergio Fajardo es el indicado. Si estás de acuerdo, este es el camino”, agregó.

A esto, el actor profundizó en las bases para dar este paso, indicando en lo que buscaba para una Colombia que estaba cansada de gritos y discursos extremos.

“Creo que cuando se invierte en conocimiento, se invierte en desarrollo, se invierte en, eh, equidad social, se invierte en generación de empleo, en igualdad”, afirmó en redes sociales.

Allí habló desde su perspectiva, respaldando al candidato con un fundamento de razón y honestidad, lejos de lo que percibía de otros candidatos.

Hay quienes prometen cosas desde la rabia, desde el odio. Sergio Fajardo lo hace desde la razón, con una honestidad probada, con transparencia”, apuntó.

