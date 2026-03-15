Lucho Velasco, más conocido como ‘Manín’, muestra su descontento con el giro que tomó ‘La Reina del Flow’

El actor colombiano Lucho Velasco, reconocido por su papel de Dúver Cruz, alias “Manín”, en La Reina del Flow, ha manifestado públicamente su inconformidad con el manejo narrativo de la tercera temporada de la producción. A través de una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, el intérprete cuestionó las decisiones de los guionistas frente a la evolución de los personajes y la salida de la protagonista, Carolina Ramírez.

“Hice un reclamo y mataron mi personaje”: Lucho Velasco revela la verdadera razón de su salida de ‘Ana de nadie’

La serie, que se consolidó como un fenómeno global de audiencia, ha enfrentado diversas críticas por parte de los espectadores tras el lanzamiento de su nueva entrega en 2026. Ante este contexto, la voz de Velasco se suma a las reacciones del sector frente a los cambios estructurales que ha experimentado la trama.

El análisis sobre el desenlace de los personajes

Durante la entrevista, Velasco fue enfático al señalar que, desde su perspectiva como actor, la desaparición de antagonistas clave afecta la dinámica de la historia. “Yo no sé por qué insistieron en matar al malo; el malo siempre es el que lleva el voltaje de la serie”, expresó el actor, aludiendo a la construcción narrativa de La Reina del Flow.

El actor también abordó la ausencia de Carolina Ramírez, quien encarnó a Yeimy Montoya durante las dos primeras temporadas. Según Velasco, la salida de la protagonista ha modificado la esencia misma de la producción. “La reina del flow es ella. La reina del flow sin la reina, es un poco complejo”, puntualizó. Asimismo, mencionó que tuvo la oportunidad de conversar recientemente con Ramírez en España, confirmando que la actriz también experimenta un sentimiento de tristeza por su desvinculación de un proyecto que tuvo un impacto significativo en su carrera.

El impacto de las decisiones de guion

Más allá de su opinión sobre el rumbo de los personajes, Velasco cuestionó la labor del equipo de redacción. Al ser consultado por los giros dramáticos de esta temporada, el actor utilizó un tono irónico al comentar que, a su juicio, ciertas decisiones de los guionistas no guardan coherencia con la trayectoria de la serie. “Los guionistas tienen su solle y yo no sé a veces qué se fuman y terminan sacando los personajes”, señaló.

Es importante recordar que el personaje de “Manín”, interpretado por Velasco, fue fundamental para el conflicto central de la serie. Tal fue la repercusión de su actuación, que el personaje regresó para la segunda temporada debido a la recepción positiva de la audiencia, un hecho que subraya la relevancia que los villanos han tenido históricamente en esta producción.

Reflexión sobre la fanaticada y la industria

“Aprendamos a votar”: Giovanny Ayala estalla contra el sistema de salud tras espera de seis horas en urgencias con su madre

A pesar de sus críticas al desarrollo de la historia, Lucho Velasco aprovechó el espacio para destacar la importancia de la base de seguidores. Al ser consultado sobre el comportamiento de algunos sectores de la audiencia en redes sociales, el actor reiteró su agradecimiento. “Los fanáticos son fantásticos, sin ellos no estaríamos hablando de esto. Aportan a mi vida y a los personajes”, concluyó el actor.

Velasco, quien cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la televisión nacional, se encuentra actualmente enfocado en otros proyectos, incluyendo su participación en la reciente producción sobre el Almirante José Prudencio Padilla. Sus declaraciones reflejan el sentir de parte del elenco original ante los cambios que atraviesa la que fue una de las series colombianas más exitosas de los últimos años.