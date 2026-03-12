“Aprendamos a votar”: Giovanny Ayala estalla contra el sistema de salud tras espera de seis horas en urgencias con su madre

El reconocido intérprete de música popular Giovanny Ayala manifestó públicamente su inconformidad con la atención hospitalaria en Villavicencio. A través de sus redes sociales, el artista relató la larga espera que debió afrontar junto a su madre en un centro asistencial de la capital del Meta y vinculó su experiencia personal con la situación política y social que atraviesa el país en este 2026.

Seis horas de espera en urgencias

Según lo expuesto por el cantante en sus redes sociales, el incidente ocurrió recientemente, cuando tuvo que trasladar a su madre a un centro clínico debido a complicaciones de salud. Ayala aseguró que, pese a la naturaleza de la consulta en el área de urgencias, el tiempo de espera se extendió por más de seis horas y llegó hasta la medianoche sin recibir la respuesta médica esperada de manera oportuna.

“Esta salud aquí en Colombia está vuelta mi$rd&. Estamos desde mediodía aquí, ya casi es medianoche en una clínica en Villavicencio, con mi madre”, expresó el artista en un video difundido en sus perfiles oficiales. En las imágenes, se observa al cantante visiblemente afectado por la situación, subrayando que el deber de los hijos es “honrar a padre y madre”, pero que el sistema actual dificulta cumplir con ese cuidado en momentos de vulnerabilidad.

Más allá del reclamo puntual por la atención de su progenitora, quien, según informes posteriores, se encuentra fuera de peligro, Ayala aprovechó el alcance de su voz pública para enviar un mensaje de carácter cívico. El cantante instó a sus seguidores a realizar una introspección sobre el ejercicio democrático en el país.

“Por eso tenemos que saber elegir por quién vamos a votar”, enfatizó el llanero, conectando la gestión administrativa del sistema de salud con las decisiones tomadas en las urnas. Este pronunciamiento surge en un contexto en el que el sector salud en Colombia continúa bajo escrutinio público debido a desafíos financieros, demoras en la asignación de citas y la escasez de ciertos insumos médicos en diversas regiones.

Un año de retos personales para el artista

Este episodio se suma a un periodo complejo para la familia Ayala. Cabe recordar que, hace apenas unos meses, el artista enfrentó la zozobra del secuestro de uno de sus hijos, un hecho que mantuvo al país en vilo hasta su liberación días después. En aquel momento, el cantante de éxitos como De qué te las picas agradeció el apoyo de sus seguidores, pero recalcó el impacto emocional que dichos eventos de inseguridad dejan en el núcleo familiar.

A pesar de estas situaciones personales, Giovanny Ayala se mantiene como una de las figuras centrales de la música popular colombiana. En lo que va de 2026, ha destacado por su capacidad de adaptación, colaborando con nuevos exponentes del género y manteniendo una presencia constante en escenarios nacionales e internacionales. Su denuncia actual resuena no solo por su fama, sino por representar una queja frecuente entre los ciudadanos que dependen del sistema público y privado de salud.

Hasta el momento, el centro asistencial mencionado en Villavicencio no ha emitido un comunicado oficial respecto al caso específico de la madre del cantante ni sobre los tiempos de clasificación de triaje reportados durante esa jornada.