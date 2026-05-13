Giovanny Ayala confirma su matrimonio y sorprende al anunciar que se prepara para tener hijos a los 50

Giovanny Ayala, una de las figuras más importantes del género popular en Colombia con éxitos como ‘De qué te las picas’ e ‘Historia de amor’, ha compartido públicamente los detalles de su actual relación sentimental. Tras tres años de convivencia con María Gómez, el artista confirmó que llegará al altar en una celebración que busca alejarse de los reflectores mediáticos tradicionales para centrarse en el núcleo familiar.

A diferencia de otros eventos del mundo del espectáculo, Ayala ha sido enfático en que su boda no estará expuesta al ojo público. Según declaraciones del propio artista, el matrimonio se llevará a cabo en 2026 y tendrá lugar en su propiedad, la finca Villa Valentina.

“Ella se va a casar conmigo, yo no me voy a casar con un pueblo, ni con una ciudad ni con Colombia. Ella se va a casar conmigo”, afirmó el cantante, subrayando el deseo de mantener el evento como un compromiso estrictamente personal.

Por su parte, María Gómez, quien es oriunda de Pereira y 18 años menor que el artista, señaló que la decisión de realizar una boda pequeña responde a una planificación financiera estratégica. La pareja prefiere destinar ese dinero para su luna de miel y a proyectos futuros en lugar de una recepción ostentosa.

Uno de los puntos que más ha generado conversación entre sus seguidores es el deseo de la pareja de tener un hijo en común. Ayala, quien celebra sus 50 años en mayo de 2026, reveló que para cumplir este anhelo deberá someterse a un procedimiento médico, dado que previamente se había realizado la vasectomía.

“Aunque ya me hice la vasectomía y ella tiene un hijo de 10 años de su anterior relación, yo no le puedo cerrar los sueños y es una mujer que quiere tener un bebé conmigo”, explicó el llanero. Esta decisión refleja un cambio de postura en la vida del cantante, quien ha manifestado sentirse en una etapa de estabilidad emocional que define como “la frenada” que necesitaba en su vida.

La relación, que comenzó cinco años después de la separación del artista de Andrea Díaz en 2018, parece contar con el respaldo del círculo cercano de Ayala. A pesar de que los hijos del cantante manifestaron inicialmente cierta reserva ante la idea de tener más hermanos, han expresado su apoyo a la unión matrimonial, destacando la influencia positiva de Gómez en la vida de su padre.

La diferencia de edad no ha sido un obstáculo en sus tres años de convivencia. Según el artista, la transparencia ha sido la base de su relación, razón por la cual ha decidido compartir estas noticias de carácter privado con su audiencia, manteniendo su política de “contar lo que está pasando, sea bonito o feo”.